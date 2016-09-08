吸毒男啃老遭轟出家門 竟把大樓逃生梯當旅館

2016-09-08 19:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］26歲詹姓男子不願戒毒被爸媽趕出門，不想餐風露宿棲身在大樓樓梯間，晚上潛入公用浴室盥洗還偷走沐浴乳、洗髮精，住戶洗澡發現東西不翼而飛，又見樓梯間住了陌生人，報警趕人時搜出贓物及毒品殘渣袋。

詹男供稱，他原本與爸媽同住桃園市，因染上毒癮、無法戒掉，爸媽氣得嗆：「不要你這個兒子！」還把他趕出家門，他僅帶了簡單的行李，身上的錢不夠租屋、住旅館，路過桃園區復興路一間出租雅房大樓，看大門沒關就跑進去，窩在8樓安全門樓梯間，晚上就直接睡在地板，髒了就潛入公用浴室洗澡，在樓梯間度過2個晚上。

詹男洗完澡順手偷走沐浴乳、洗髮精，住戶昨天晚上發現東西不翼而飛，四處檢查時赫見陌生人住在樓梯間，向武陵派出所報案。

警方到場要求詹男收拾東西離開，不但在他行李中找到住戶失竊的沐浴乳、洗髮精，行李旁散落毒品殘渣袋、吸食器，詹男坦承行竊、施用毒品，訊後被依竊盜、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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