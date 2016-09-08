| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路晚間強降雨 東澳蘇澳段封閉 蘇澳、南澳淹水二級警戒 地勢低窪及山區民眾注意 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

吸毒男啃老遭轟出家門 竟把大樓逃生梯當旅館

2016-09-08  19:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］26歲詹姓男子不願戒毒被爸媽趕出門，不想餐風露宿棲身在大樓樓梯間，晚上潛入公用浴室盥洗還偷走沐浴乳、洗髮精，住戶洗澡發現東西不翼而飛，又見樓梯間住了陌生人，報警趕人時搜出贓物及毒品殘渣袋。

詹男供稱，他原本與爸媽同住桃園市，因染上毒癮、無法戒掉，爸媽氣得嗆：「不要你這個兒子！」還把他趕出家門，他僅帶了簡單的行李，身上的錢不夠租屋、住旅館，路過桃園區復興路一間出租雅房大樓，看大門沒關就跑進去，窩在8樓安全門樓梯間，晚上就直接睡在地板，髒了就潛入公用浴室洗澡，在樓梯間度過2個晚上。

詹男洗完澡順手偷走沐浴乳、洗髮精，住戶昨天晚上發現東西不翼而飛，四處檢查時赫見陌生人住在樓梯間，向武陵派出所報案。

警方到場要求詹男收拾東西離開，不但在他行李中找到住戶失竊的沐浴乳、洗髮精，行李旁散落毒品殘渣袋、吸食器，詹男坦承行竊、施用毒品，訊後被依竊盜、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 詹男把樓梯間當旅館，窩在裡頭吸毒。（記者鄭淑婷翻攝）

    詹男把樓梯間當旅館，窩在裡頭吸毒。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 詹男把樓梯間當旅館，偷住戶沐浴乳、洗髮精。（記者鄭淑婷翻攝）

    詹男把樓梯間當旅館，偷住戶沐浴乳、洗髮精。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒 啃老 旅館 毒品 男子 竊盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：吸毒男啃老遭轟出家門 竟把大樓逃生梯當旅館


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.