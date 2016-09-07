高雄中國籍女子遭刺死 獨子發現

2016-09-07 23:15

［記者黃旭磊／高雄報導］1名已領有我國身分證的中國籍吳姓女子（43歲），今天下午5點20分許被警消發現倒臥自家臥室，已無呼吸心跳，同居蔡姓男友（53歲）疑持刀殺人後自殘，送至高醫急救已脫險。

命案現場位於港後路5樓公寓，小港警分局小港所所長陳順來表示，兩人反鎖屋內，男女皆倒臥於臥室，身旁都是鮮血，死者疑遭折疊刀刺中脖子3刀斃命，蔡男胸口中刀倒地，先送小港醫院，再轉送到高醫急救撿回性命。

警消表示，死者與前夫育有1子16歲高中生，放學後回家打不開門，由於死者傍晚需到便當店上班，兒子覺得不對，打電話給母親便當店同事，同事認為兩人經常吵架，打電話回家沒人接，覺得可疑報案。

警消到場以電鋸鋸開鐵門，開門後，兒子驚嚇不敢相信發生命案，至於蔡嫌送醫過程中不說話，也沒有承認殺人。

小港警分局偵查隊長鄭育昇說，死者左頸有刀傷，喉嚨被劃一刀，而蔡嫌胸口都是鮮血，至於兇刀為一把折疊刀，刀上有血跡及疑似頭髮等毛髮。

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