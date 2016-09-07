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北檢偵辦兆豐案 三度傳喚前董座蔡友才 天氣不穩 嘉義以南7縣市豪、大雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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嗆北一女婦人臉書又開砲？ 她受訪對媒體說...

2016-09-07  08:44

〔即時新聞／綜合報導〕糕餅店李姓老闆娘日前在捷運上怒罵沒讓座的北一女學生，更在臉書上PO女學生的照片說：「這誰家的女兒該做雞」引發網友撻伐，昨婦人糕餅店的臉書分享「取消博愛座」的相關新聞，再度開砲，有媒體求證李婦PO文是否為她所發，她指自己沒那麼無聊，否認有PO文。

事發後李婦的店家官方粉絲團就關閉，不過後來有人又再創了新的粉絲團，也分享店內的商品，粉絲團貼出廢博愛座連署的新聞，寫下：「如果你不出來附議，那這幾個禮拜是在哭什麼？」

《聯合報》報導，李婦面對求證，強調自己沒有PO文，稱「我才沒那麼無聊，根本不會去PO那些東西！」不過被問到新粉絲團是不是她創的，她卻閃爍其詞，說：「我不想討論這些，不想講了！」

有網友爆料，其實新的粉絲團是李婦兒子創的，準備收集網友偏激言論，將要對這些在網路上漫罵母親的網友提告。

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  • 李姓婦人上月才譙北一女學生不讓座，其糕餅店臉書上今再度PO文分享「廢除博愛座」的相關新聞，並針對該項提案酸說，「如果你不出來附議，那這幾個禮拜是在哭什麼？」（圖擷自臉書）

    李姓婦人上月才譙北一女學生不讓座，其糕餅店臉書上今再度PO文分享「廢除博愛座」的相關新聞，並針對該項提案酸說，「如果你不出來附議，那這幾個禮拜是在哭什麼？」（圖擷自臉書）

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