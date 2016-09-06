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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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台中網友1張照片 成功救援200公里外基隆女生1命

吳女坐在海洋廣場前不停哭泣，意圖輕生，警員胡家祥勸了她二十分鐘。（記者吳政峰翻攝）　

2016-09-06  21:22

〔記者吳政峰／基隆報導〕現代社會關係疏離，朋友間咫尺天涯；科技卻又拉近彼此距離，網友間天涯若比鄰。

基隆市一名19歲吳姓女子不擅與人交往，幾無朋友，但在網路上結交一名郭姓好友，無話不談，5日晚間吳女心情不好，想投海自盡，住台中的郭女獲悉通報基隆警察，並傳訊給吳女「我也想看海，拍張照給我」，警方隨後根據照片找到吳的所在地，連哄帶騙將她載回分駐所，結束這場長達2百公里的救援任務。

吳女有人際關係障礙，鮮少朋友，罹患憂鬱症，去年考上私立大學，自認不夠好而休學重考，未料今年放榜又不如意，遭家人嘀咕數句，心情沮喪，向認識僅兩個星期的臉友郭女傾訴。

無須面對面的溝通，讓吳女在網路較無交友障礙，透過臉書向郭女侃侃談出憂鬱心事，雖然郭女耐心聽完她的話，仍難以撫慰其受創心靈。

5日晚間7時許，吳女傳了一通絕望想投海的訊息給郭女，郭女看了大驚，立刻打電話通報基隆消防局求助，中山消防分隊到吳女家敲門未獲答應，轉通報基隆市第四警分局中華路分駐所處理。

中華所長張畯盛電聯吳女雙親，兩老返家未見愛女，打電話與LINE也未獲回應，嚇得求警方想辦法救救女兒。

張畯盛研判吳女僅信賴郭女一人，便請郭傳「我也想看海，拍張照給我」的訊息給吳，盼能透過照片找到她的概略位置。

吳女不疑有他，果真回傳一張海的照片，郭女趕緊轉傳給張員，張員一看照片就認出是基隆火車站旁的海洋廣場，馬上載著警員胡家祥、林佳瑩飆車救人，到現場即見吳女坐在海邊，不停拭淚。

3名警察上前安慰20分鐘，但吳女始終不願離開，林佳瑩心生一計，說「這裡很多老鼠喔！」卸下吳女心房，火速跳上巡邏車回警所「避鼠」。

吳女晚間9時許在警所看到母親來到，一度拒絕返家，員警苦口婆心相勸，並盼吳母勿再責難，母女間的隔閡才逐漸化解，心平氣和離開分駐所，遠在台中的郭女得知好友平安，也透過LINE向張畯盛道謝。

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  • 警察根據地址到吳女家找人，但家中無人應門，街坊鄰居嚇壞了。（記者吳政峰翻攝）　

    警察根據地址到吳女家找人，但家中無人應門，街坊鄰居嚇壞了。（記者吳政峰翻攝）　

  • 吳女傳了這張海的照片給郭姓網友看，警方認出該角度是從基隆海洋廣場拍攝。（記者吳政峰翻攝）　

    吳女傳了這張海的照片給郭姓網友看，警方認出該角度是從基隆海洋廣場拍攝。（記者吳政峰翻攝）　

  • 中華路分駐所女警林佳瑩跟吳女說「這邊有很多老鼠」，成功將她騙上車。（記者吳政峰攝）　

    中華路分駐所女警林佳瑩跟吳女說「這邊有很多老鼠」，成功將她騙上車。（記者吳政峰攝）　

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