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慎防淹水！氣象局對9縣市發布大雨、豪雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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酒駕自撞電線桿 女子搶救一日仍不治

2016-09-06  15:55

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕19歲謝姓女子昨日早上被民眾發現趴在基隆市東信路上，騎乘的機車倒在路旁，路人呼喊均無反應，立刻將她送醫救治，消防隊員救起時，發現女騎士身上散發出濃厚的酒氣。院方檢查謝女傷勢，發現她內臟及骨盆破裂，而警方也測得酒測值0.93毫克。謝女經搶救後無效，今日上午6時許，宣告不治身亡。

警方調查，謝女案發前一天向父親表示要到淡水找朋友，未料卻一夜未歸，家屬接到醫院的電話趕抵時，謝女已經在手術房搶救；而現場的監視器拍下，謝女騎車行經東信路時，疑似天雨路滑加上酒駕，突然偏離車道，撞上一旁的電線桿後倒地不起，過沒多久被路人發現送醫救治。

謝女的父親趕到派出所製作筆錄時，只向警方表示知道女兒說要到淡水找朋友，但不知道是要找誰，昨天上午接到通知的時候，她已經在醫院了，跟誰喝酒發生意外，也不知情。

基隆市警交通隊警務員林忠毅呼籲，酒後不只不能駕車，更不能騎車，民眾別貪圖一時方便自行駕駛交通工具返家，發生意外得不償失。

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  • 謝女被送醫救治時已經昏迷。（記者吳昇儒翻攝）

    謝女被送醫救治時已經昏迷。（記者吳昇儒翻攝）

  • 謝女的機車摔在馬路中央。（記者吳昇儒翻攝）

    謝女的機車摔在馬路中央。（記者吳昇儒翻攝）

  • 謝女酒駕撞上電線桿殞命。（記者吳昇儒翻攝）

    謝女酒駕撞上電線桿殞命。（記者吳昇儒翻攝）

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