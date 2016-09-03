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頭城鎮大溪路平交道 9歲女童被自強號撞死

2016-09-03  16:24

首次上稿16:24
更新時間18:51

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮大溪路平交道南側44.5公尺鐵軌，今天下午3點57分，發生女童被列車撞死意外，8歲張姓女童見到南下區間車剛過，便橫越鐵道，被急駛而過的北上自強號列車撞上，彈飛50公尺後慘死，造成北宜線鐵路中斷，下午5點25分才恢復雙向通車。

張小妹妹與外婆同住頭城鎮大溪路平交道旁、鐵路東側的民宅，案發當時，外婆帶她準備跨越鐵軌，到位於鐵道西側菜園拔菜，東正線南下區間車剛過，女童以為沒車，自行跑上軌道，被西正線台東到樹林421車次北上自強號列車撞擊，整個人飛出去，頭部遭受重創，宜蘭縣消防局派員到場救援，女童已經死亡。

警方調查，區間車、自強車列車交會時，產生視線死角，女童可能未注意雙向來車，慘遭自強號列車撞擊死亡，遺體已運往員山福園冰存，等候檢察官相驗；台鐵統計，這起事故影響14列次共652分，有4300名乘客行程受延誤。

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  • 頭城鎮大溪路平交道，1名9歲女童被自強號列車撞死。（記者江志雄翻攝）

    頭城鎮大溪路平交道，1名9歲女童被自強號列車撞死。（記者江志雄翻攝）

  • 撞死女童的自強號列車。（記者江志雄翻攝）

    撞死女童的自強號列車。（記者江志雄翻攝）

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