頭城鎮大溪路平交道 9歲女童被自強號撞死

2016-09-03 16:24

首次上稿16:24

更新時間18:51



〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮大溪路平交道南側44.5公尺鐵軌，今天下午3點57分，發生女童被列車撞死意外，8歲張姓女童見到南下區間車剛過，便橫越鐵道，被急駛而過的北上自強號列車撞上，彈飛50公尺後慘死，造成北宜線鐵路中斷，下午5點25分才恢復雙向通車。

張小妹妹與外婆同住頭城鎮大溪路平交道旁、鐵路東側的民宅，案發當時，外婆帶她準備跨越鐵軌，到位於鐵道西側菜園拔菜，東正線南下區間車剛過，女童以為沒車，自行跑上軌道，被西正線台東到樹林421車次北上自強號列車撞擊，整個人飛出去，頭部遭受重創，宜蘭縣消防局派員到場救援，女童已經死亡。

警方調查，區間車、自強車列車交會時，產生視線死角，女童可能未注意雙向來車，慘遭自強號列車撞擊死亡，遺體已運往員山福園冰存，等候檢察官相驗；台鐵統計，這起事故影響14列次共652分，有4300名乘客行程受延誤。

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