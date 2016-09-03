高雄大樓清晨火警濃煙嗆鼻 消防雲梯車及時救人

2016-09-03 10:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金區中華三路、民生路口一棟大樓，今天清晨5點左右傳出火警，起火源可能在10樓，濃煙嗆得住戶驚慌，有民眾受困陽台，消防局出動雲梯車救人，所幸搶救得宜，無人傷亡，虛驚一場，起火原因目前還在調查。

高市消防局今早接獲火警報案後，立刻出動共18車52人前往搶救，消防人員趕抵現場時，發現是一棟12樓高的大樓傳出火警，而10樓不時有火舌竄出，並冒出大量濃煙，情況危急。

現場消防指揮官陳副大隊長立即指示救災人員，攜帶搶救器材裝備、部署水線，並組成搜救小組，展開人命救助及搶救作業。

火災現場因濃煙、火勢猛烈，搶救不易，起火點於10樓，救災人員出動雲梯車進行外部滅火作業，搜救小組進入室內搶救、疏散大樓住戶人員，所幸無人傷亡，火勢於5點54分獲得撲滅，火警計燒毁起火戶室內雜物，並沒有延燒至其他樓層，詳細起火原因調查中。