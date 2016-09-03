| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

高雄大樓清晨火警濃煙嗆鼻 消防雲梯車及時救人

2016-09-03  10:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金區中華三路、民生路口一棟大樓，今天清晨5點左右傳出火警，起火源可能在10樓，濃煙嗆得住戶驚慌，有民眾受困陽台，消防局出動雲梯車救人，所幸搶救得宜，無人傷亡，虛驚一場，起火原因目前還在調查。

高市消防局今早接獲火警報案後，立刻出動共18車52人前往搶救，消防人員趕抵現場時，發現是一棟12樓高的大樓傳出火警，而10樓不時有火舌竄出，並冒出大量濃煙，情況危急。

現場消防指揮官陳副大隊長立即指示救災人員，攜帶搶救器材裝備、部署水線，並組成搜救小組，展開人命救助及搶救作業。

火災現場因濃煙、火勢猛烈，搶救不易，起火點於10樓，救災人員出動雲梯車進行外部滅火作業，搜救小組進入室內搶救、疏散大樓住戶人員，所幸無人傷亡，火勢於5點54分獲得撲滅，火警計燒毁起火戶室內雜物，並沒有延燒至其他樓層，詳細起火原因調查中。

廣告
  • 高市一棟大樓傳出火警，濃煙嗆鼻住戶受困，消防雲梯車及時趕到救人，所幸無人傷亡。（記者黃良傑翻攝）

    高市一棟大樓傳出火警，濃煙嗆鼻住戶受困，消防雲梯車及時趕到救人，所幸無人傷亡。（記者黃良傑翻攝）

  • 高市一棟大樓傳出火警，濃煙嗆鼻住戶受困，消防雲梯車及時趕到救人，所幸無人傷亡。（記者黃良傑翻攝）

    高市一棟大樓傳出火警，濃煙嗆鼻住戶受困，消防雲梯車及時趕到救人，所幸無人傷亡。（記者黃良傑翻攝）

  • 高市一棟大樓傳出火警，濃煙嗆鼻住戶受困，消防雲梯車及時趕到救人，所幸無人傷亡。（記者黃良傑翻攝）

    高市一棟大樓傳出火警，濃煙嗆鼻住戶受困，消防雲梯車及時趕到救人，所幸無人傷亡。（記者黃良傑翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 濃煙 火警 雲梯車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：高雄大樓清晨火警濃煙嗆鼻 消防雲梯車及時救人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.