桃園大溪一護理之家11住友送醫 疑食物中毒

2016-09-02 23:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區瑞源里一處護理之家，2日晚間近10點，有11位住友突然腹痛、血氧偏低，被消防隊員緊急送醫，還好都沒生命危險。

消防隊員說，11位住友分別被送到恩主公醫院、國軍桃園總醫院、聖保祿醫院與壢新醫院救治，由於11人腹痛症狀相似，懷疑是食物中毒所致，但確切原因仍待醫師詳細檢查。