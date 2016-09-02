桃園大溪一護理之家11住友送醫 疑食物中毒
2016-09-02 23:21
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區瑞源里一處護理之家，2日晚間近10點，有11位住友突然腹痛、血氧偏低，被消防隊員緊急送醫，還好都沒生命危險。
消防隊員說，11位住友分別被送到恩主公醫院、國軍桃園總醫院、聖保祿醫院與壢新醫院救治，由於11人腹痛症狀相似，懷疑是食物中毒所致，但確切原因仍待醫師詳細檢查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 秋節烤蚵夯 帶殼牡蠣價看漲
- 歐陽娜娜搭檔小豬 學會整人
- 秋節疏運 國道夜間免收費
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 宜蘭機關學校明年起 禁供傳統輓聯
- 節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 豬哥亮暴瘦住院 健康拉警報
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 5月住宅價格指數小跌
- 人造人暴走 安雅演活《魔詭》
- 高雄國際建材大展 今起高雄展覽館展出4天
- 橋頭新市鎮 新設郵局開張
- 發現最老化石 37億歲了
- 徐若瑄喜宴爆料 嗆聲內傷
- 7年級青農涂旭帆 推動有機獼猴桃
- 最強霸王客？ 五星「套房」免費住半年
- 《使徒》賣太好想演續集 張家輝：可多死幾次
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 《裸棕魅惑》朦朧版 煙燻妝
- 《中英對照讀新聞》Ginsburg Is Horrified By Possible Donald Trump Presidency 川普可能當總統 金斯伯格嚇壞了
- 澳退休法官 自願代難民被拘
- 台南魚塭3度非法傾倒 驗出致癌物
- 冰河融解可劈開板塊 改寫地科史
- 轉讀「西港」給5千 頂庄2學童捧場
- 挑文旦撇步 正三角形、表皮光滑
- 《問題肌膚Q&A》保濕篇
- 民宅廚房起火 險波及風神廟
- 全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 賴雅妍 戴動女人味
- 人生護理站 以冰箱為家的女孩
- 斗六行銷好米 推出「農村曲」品牌
- 迎接93大遊行 警界退休高官廣發召集令
- 九三遊行》國防部：現役軍人不宜參與
- 保護環境 應考慮國家級監測中心
- 諾貝爾得主 錢永健過世
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園大溪一護理之家11住友送醫 疑食物中毒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分