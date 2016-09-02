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平台船甲板下暗藏私菸 警方焊切起出近80萬包

拖車拖掛疏濬工作平台船，內藏私菸1588箱。（記者黃旭磊翻攝）

2016-09-02  16:08

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市2輛拖車至林園區拖掛工作平台船時，遭跟監而來的警方攔查，經切開船艙後，發現夾藏私菸1,588箱，計有79萬4千包，市價超過3千萬元。

保三總隊第二大隊刑事組於昨（1）日跟監拖車，行至林園區沿海二路，見拖車拖掛港灣疏濬工作平台船，但船艙密封，外觀有焊燒新痕，於是出動貨櫃X光車偵檢儀及警犬隊，執行掃描及嗅聞，在焊切甲板後，起獲大批未稅私菸。

警方將私菸拖至高雄港79號碼頭清點並查扣，統計未稅洋菸1,588箱，每箱500包，計有79萬4千包，該品牌來自歐盟，以含稅市價每包70元估算，贓物市價超過3千萬元。

承辦幹員表示，鍾姓（46歲）及羅姓（45歲）駕駛坦承以單趟5萬元代價，從花蓮及台東載貨到高雄交給貨主，卻在拖至高屏交界雙園大橋時遭攔檢。

「司機稱不知道裡面有私菸，貨主為一名高雄船東，將續追查到案」保三總隊總隊長周幼偉表示，政府對進口菸品課徵關稅提高至27%、營業稅5%，每千支菸課稅為590元，還需繳納每包健康福利捐20元，合計一包菸稅捐約36.7元，使得走私集團嗅到商機，將私菸非法輸入，以低於市價的價格販售牟利。

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  • 警方焊切甲板，起獲大批未稅私菸。（記者黃旭磊翻攝）

    警方焊切甲板，起獲大批未稅私菸。（記者黃旭磊翻攝）

  • 平台內夾藏歐盟私菸。（記者黃旭磊翻攝）

    平台內夾藏歐盟私菸。（記者黃旭磊翻攝）

  • 私菸1588箱市價上千萬元。（記者黃旭磊翻攝）

    私菸1588箱市價上千萬元。（記者黃旭磊翻攝）

  • 私菸1588箱，計有79萬4千包，市價上千萬元。（記者黃旭磊翻攝）

    私菸1588箱，計有79萬4千包，市價上千萬元。（記者黃旭磊翻攝）

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