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冰釀紅酒竟是調和酒 岱山酒廠負責人被收押

2016-09-02  11:51

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署與財政部上月30日搜索岱山酒廠公司，位於台中市太平區廠房，發現十餘種品牌酒類，包括市占率不低的「杜蘭朵冰釀紅酒」、「巴洛克白葡萄酒」，竟然都是香料、酒精、糖精的調和酒，完全沒有水果成分，更沒有釀造過程，依妨害衛生食品、詐欺、虛偽標示等罪，負責人陳作新聲請羈押獲准，7名工人訊後請回，查扣1萬餘公升調和酒及打蓋、打包、酒桶等工具。

法務部廉政署今年元月推動「食品安全廉政平台」，今年8月由財政部政風處函送岱山酒廠製造假酒情資，台中地檢署成立專案小組，經一個月蒐證，上月30日時機成熟展開搜索及查扣。

專案小組事先在彰化、桃園等地購得岱山酒廠出品的「杜蘭朵冰釀紅酒」、「巴洛克白葡萄酒」2種市售葡萄酒，經送台灣菸酒公司化驗，竟然只有香料、酒精及糖精，完全沒有水果、葡萄成分，更沒有釀造的製程。

在岱山酒廠位於太平區廠房查扣27種酒類，都是香料、酒精及糖精之調和酒類，比較有名還有卡洛琳葡萄紅酒等，查扣1萬餘公升，及調酒工具一批。

檢方發現陳姓負責人從事製酒類數十年，這次被查獲竟是「調酒」，而不是「釀酒」，現場都是泰白酒香料、各類香料、甜味劑、橡木粹取液，就可以調和出「高粱酒」、「米酒」、「威士忌」等酒類，還有水果香味的酒類，也難不倒他，讓外界誤以為他的酒是釀造而成。

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  • 岱山酒廠的杜蘭朵冰釀紅酒是香精調和酒，完全沒有水果成分，檢方查扣調和工具一批。（記者楊政郡攝）

    岱山酒廠的杜蘭朵冰釀紅酒是香精調和酒，完全沒有水果成分，檢方查扣調和工具一批。（記者楊政郡攝）

  • 諾大廠房只調酒不釀酒，欺騙消費者。（記者楊政郡攝）

    諾大廠房只調酒不釀酒，欺騙消費者。（記者楊政郡攝）

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相關關鍵字： 岱山酒廠 杜蘭朵冰釀紅酒 香料
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