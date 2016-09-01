丁元凱嗆「政治滾出體育」 網友諷：謝丞相賜箭

網友製作圖文諷刺丁元凱與棒協。（圖擷取自「小聖蚊的治國日記」臉書粉絲團）

2016-09-01 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕台中洲際棒球場8月31日舉行亞洲青棒台、日賽事，靜宜大學學生到場高舉「台灣就是台灣」布條加油，卻遭棒協人員撕毀並請出場。對此，有「熱血主播」稱號的體育記者丁元凱在臉書發文表態，「政治滾出體育圈！」引發爭議。臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」今天製作圖文，諷刺丁的言論剛好拿來用在國民黨色彩濃厚的棒協等體育協會身上。

亞洲青棒錦標賽昨天在台中洲際棒球場舉行，有靜宜大學學生到場為與日本隊比賽的台灣隊加油，卻遭兩名自稱中華民國棒球協會工作人員的男子，粗暴撕扯他們手持的「台灣就是台灣」布條。被害學生已經委託律師，對動手的2名男子，以及棒協代表人廖正井提告毀損與強制罪。

丁元凱今天在臉書粉絲團發文表示，「這種抗議的頻率，最近越來越多，覺得有點『煩』，有時想想，這些人真的是為『體育』，還是為『政治』…我始終覺得『體育迷』要團結，如果下次再看到這群人，就先問他，你認識哪位球員，你是『看球』還是『舉標語』，如果他們只是來『舉標語』，那我們『體育迷』應該大聲說『滾出去』…」。

「小聖蚊的治國日記」今天PO出的圖文，則列出網協、棒協、籃協等體育協會的理事長名單，竟不約而同全部有國民黨背景，剛好適用丁元凱「政治滾出體育圈！」的呼籲。圖文諷刺，「謝謝你，讓我們正視應該滾出中華民國體育圈的垃圾」、「謝丞相賜箭」。