自投羅網！船員到海巡隊借廁所吸毒被逮
2016-09-01 12:51
〔記者楊金城／台南報導〕真是自投羅網，海巡署第五一岸巡大隊台南將軍漁港安檢所昨天下午曾姓漁民來借上廁所，竟在廁所內吸食毒品安非他命，被上廁所的海巡隊員聞臭發覺有異，當場逮捕，今天依毒品罪嫌移送法辦。
第五一岸巡大隊將軍安檢所昨天下午2點，將軍籍漁船返港後完成報關，曾姓船員以借用廁所名義，自安檢所後門進入一樓廁所，一上就是快半小時。
正巧，安檢所簡姓小組長因內急進入廁所時，發現空氣中有可疑氣味，立即清查每間廁所，逮到36歲曾嫌，曾嫌坦承正在吸食安非他命，安檢所執勤人員查獲他持有安非他命1公克和玻璃吸食器1組，全案依毒品危害防制條例將他移送台南地檢署偵辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
- 他在街頭實測大喊「卡比獸」～人群的反應讓人哭笑不得
- 東京築地市場緩遷 最快明年2月才會搬
- 慢車道左側違停 嘉市忠孝路開鍘
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 曾因太胖被霸凌！劉品言公開激瘦5招
- 台客名嘴撇假面夫妻 籲所有人扮全民記者
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- 自由廣場》看著兒子…兩個九三不上凱道的父親有話說
- 美專家︰兆豐死不認錯 重罰關鍵
- 過港河濱步道 年底前規劃整修
- 焦點評論》一堂昂貴的樂陞學分
- 野田妹婆婆不識兒媳 告解被反將一軍
- 戴佩妮狂野驚呆公婆 三倍奉還 當媽再看看
- 新政府最有效率的行動是？ 郝龍斌：追殺國民黨
- 高雄再啟老屋健檢 目標88年底前公寓
- 雙子星案收賄 賴素如二審判九年
- 自由談》林全與半吊子內閣
- 仁愛泰雅民族起源地 列文化景觀保護
- 《高市4年前豪雨11災戶》國賠財損588萬 精神慰撫金駁回
- 和泰車搶攻豪華車個人租賃市場
- 大湖百年「淨孤筵」 爭列浪漫台三線計畫
- 首遇「地震蓋台」 正妹主播苦喊：我中頭彩了！
- 勞動部公布調整例假同意書草案 未規定需送地方主管機關核備
- 腕上風雲 Oris錶現極速快感
- 棒協撕毀「台灣就是台灣」布條 台中市要求改進
- 產地小跌零售價不降 鵝肉買氣差
- 王建民被放入15日傷兵名單
- NBA》2K能力值太低 灰狼球星不玩了
- 柯震東霸氣登台 威尼斯影展一較高下
- 普生B肝檢測試劑 打進中東市場
- 台中市108號公車正式延駛南開科大
- 漏帖傷很大 吳宗憲遇周董尷尬快閃
- 封閉2個多月 「大溪觀光吊橋」4日修復重啟通行
- 媽難搞！吳亦凡被爆2年換10個經紀團隊
- 北檢傳前總稽核洪慶隆作證
- 克里斯掏槍被捕 蕾哈娜恩愛新歡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：自投羅網！船員到海巡隊借廁所吸毒被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分