自投羅網！船員到海巡隊借廁所吸毒被逮

2016-09-01 12:51

〔記者楊金城／台南報導〕真是自投羅網，海巡署第五一岸巡大隊台南將軍漁港安檢所昨天下午曾姓漁民來借上廁所，竟在廁所內吸食毒品安非他命，被上廁所的海巡隊員聞臭發覺有異，當場逮捕，今天依毒品罪嫌移送法辦。

第五一岸巡大隊將軍安檢所昨天下午2點，將軍籍漁船返港後完成報關，曾姓船員以借用廁所名義，自安檢所後門進入一樓廁所，一上就是快半小時。

正巧，安檢所簡姓小組長因內急進入廁所時，發現空氣中有可疑氣味，立即清查每間廁所，逮到36歲曾嫌，曾嫌坦承正在吸食安非他命，安檢所執勤人員查獲他持有安非他命1公克和玻璃吸食器1組，全案依毒品危害防制條例將他移送台南地檢署偵辦。

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