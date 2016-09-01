頭暈眼花 男開車撞斷280萬「闖紅燈照相桿」
2016-09-01 00:10
邱姓男子因身體不適，失控衝撞中央分隔島，意外撞倒固定式闖紅燈照相桿。（記者陳恩惠翻攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市士林區發生1起自小客車失控，意外撞上中央分隔島，又向前暴衝撞斷架在分隔島上「固定式闖紅燈照相桿」的交通事故，邱姓駕駛行經當地，突然頭暈眼花、身體不適，一時失控肇禍，除了休旅車車頭左側毀損，邱男手部受傷無大礙外，闖紅燈照相桿卻是當場折斷倒地，事故現場占用中正路東西向各1車道，所幸當時非交通尖峰時間，車流狀況未受影響。
警方表示，被撞斷的闖紅燈照相桿價格高達280萬元，雖然沒有撞壞主機，但是折斷的標桿至少也要50萬元，根據統計，這支遭撞斷的闖紅燈照相桿，光是今年的上半年度，拍下171部違規闖紅燈的車輛，以及紅燈越線的125部違規車輛，至少為北市府賺進40萬元的罰金。
北市交通大隊士林交通分隊表示，8月30日上午11時51分，發生在士林區中正路、士商路口西往東方向，發生1輛自小客車自撞安全島事故，波及該路口固定闖紅燈照相桿，肇事的邱姓駕駛供稱，當他駕車行經中正路時，因身體不適、頭暈，以致發生自撞事故，員警到場處理並實施酒測，未發現邱有酒後駕車情事，全案依一般交通事故流程辦理，至於相關賠償問題，仍待釐清。
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