中年毒蟲被逮卻忙喝飲料 媽媽寵出來的…
2016-08-31 18:50
〔記者吳政峰／新北報導〕39歲許男為警方列管的毒品人口，多次被鄰居檢舉吸毒，惟員警只要登門處理，許母就回答「沒這回事！」拒絕盤查。29日許男騎車闖紅燈被攔檢，身上起出8包安非他命與吸食器，帶到新北金山分局金山派出所仍一付無所謂的樣子，讓金山所長呂勇穎嘆，真是應證「寵豬舉灶，寵子不孝」的台灣俚語。
許母疑因丈夫早逝，非常溺愛許男與哥哥，兩個小孩甚至都墜入毒品深淵，面臨入監服刑的關頭，但她仍把賣菜賺得的微薄收入，拿去幫愛子繳交易科罰金，不捨他們被關。
鄰居日前聞到許家外縈繞酸臭味，疑似吸毒，向金山所舉報，員警數度前往敲門探訪，許母應門聽到警察來意，連忙說兒子不在家，並急著關門，讓警方吃閉門羹。
警員邱俊傑29日早上10點半巡邏經過中山路，與騎車外出從事捆工的許男對上眼，許男突然加足油門，連闖3個紅燈，邱員趕緊騎到他前面攔車。
許男被攔仍氣定神閒，喝著剛買的手搖飲料，惟雙手不時摸著霹靂腰包，似有隱情，邱員請他打開包包接受檢查，這才發現內藏毒品。
許男態度配合，但露出一副無所謂的表情，到警所也沒表示懺悔，似乎認為就算被判刑，媽媽也會幫他繳罰金，警方看了心寒，勸他戒毒才對得起母親，詢後依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。
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