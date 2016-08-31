烏日高鐵站旁突現垃圾山 檢方起訴23人

2016-08-31 13:23

［記者楊政郡／台中報導］搭乘高鐵到台中烏日站，進站前左手邊就是一片「垃圾山」向遊客招手，高度超過高鐵車廂頂，台中高鐵站旁空地遭傾倒各類型垃圾，台中檢警經過濾監視器，追查到台北「藍天使車隊」車頭林宇凱，勾結業者謝典翰，從104年11月間起至105年3月間查獲，傾倒約4萬公噸廢棄物，檢方昨偵結依違反廢棄物清理法起訴謝、林及司機共23人，查扣19台曳引車。

今年元月民眾檢舉，台中高鐵站旁同安南巷的筏子溪旁空地，遭傾倒大量廢棄物，環保及警察人員站上去比高鐵車頂還高，可說堆積如山，環保局勘驗後研判已推積約4萬公噸，垃圾包括建築廢棄物、大量塑膠、廢鐵、廢木材、廢電纜線、廢紙、廢印刷電路板、廢塑膠片、玻璃纖維等等，體積達3萬3200立方米，清理費用可能高達1至2億之間。

起訴書指出，謝典翰從104年元月起向譽嘉通運公司承租上述同安南巷高鐵橋墩旁空地，每月3萬元，竟從同年11月起透過台北「藍天使車隊」車頭林宇凱等，收納來自台北等各地的廢棄物及垃圾來此傾倒，每日1500元雇用吳松賓當現場管理員，每日2500元雇用黃增維在現場操作怪手，將垃圾盡量向上推高，以增加傾倒量。而且以塑膠帆布敷蓋，讓外界一時看不出東西。

中市警察局四分局獲報後，與保七總隊第三大隊成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，謝典翰否認犯行，林宇凱堅不吐實，拒絕供出垃圾從何而來，但司機大多坦承犯行，垃圾從台北等地載運而來，檢方一併依廢棄物清理法起訴。