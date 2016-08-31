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雙子星弊案收百萬 高院斥賴素如敗壞官箴判9年

2016-08-31  10:16

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九黨主席辦公室前主任、前台北市議員賴素如，被控利用市議員職權，向太極雙星團隊索賄1500萬元、並收取前金100萬元，護航太極雙星取得雙子星大樓開發案，高等法院痛批賴「敗壞官箴，犯後飾詞狡辯」，今依不違背職務收賄罪重判賴9年、裭奪公權9年，還可上訴。

高院上午宣判時，賴素如本人未到庭聆判，無法得知她對判決看法，賴的律師受訪指出，從蒐證錄到的對話中，並未提及賴有收賄的約定，高院仍重判賴9年徒刑，「很遺憾」。一審則重判賴10年。

審理時，賴素如均否認收賄，但合議庭認為，若屬贊助款沒有退回必要，且同案被告太極雙星金主程宏道、顧問賈二慶討論付款事宜的電話均遭監聽，白手套彭建銘也坦承交付賄款，因此認定賴收賄屬實將她判刑。

因涉入此弊案，賴素如遭國民黨停權，前年底改依無黨籍身份參選台北市議員，但僅得7226票落選。

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  • 高等法院痛批賴素如「敗壞官箴，犯後飾詞狡辯」，今依不違背職務收賄罪重判賴9年、裭奪公權9年，還可上訴。（資料照，記者劉信德攝）

    高等法院痛批賴素如「敗壞官箴，犯後飾詞狡辯」，今依不違背職務收賄罪重判賴9年、裭奪公權9年，還可上訴。（資料照，記者劉信德攝）

  • 前北市議員賴素如因雙子星案收賄，二審被判九年，律師宣判後無法接受，表示很遺憾，將上訴。（記者楊國文攝）

    前北市議員賴素如因雙子星案收賄，二審被判九年，律師宣判後無法接受，表示很遺憾，將上訴。（記者楊國文攝）

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