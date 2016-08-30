中壢3層樓透天厝火警 幸無人員傷亡

2016-08-30 18:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區興隆街的一棟3層樓透天厝，下午1時38分突然冒煙起火，火勢延燒猛烈，消防局第二大隊獲報調派各式消防車23輛、消防人員57名前往灌救，當時獨住透天厝的宋姓屋主及時逃出，火勢於半個小時內撲滅，未延燒波及鄰宅，消防隊員清查火場，發現2、3樓靠牆的房間、雜物被燒得面目全非，幸無人員受困、傷亡。

由於消防隊員抵達現場時，44歲宋姓屋主站在屋外觀看，加上鄰居透露他的精神狀況不穩，警方把宋男帶回派出所詢問火警發生經過及釐清火警發生原因，但他一概表示「不知道」。

至於起火原因和財物損失，另有消防局鑑識人員調查中。