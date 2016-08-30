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改造道具槍還能拉出膛線 警：專長用錯地方

2016-08-30  13:59

〔記者許國楨／台中報導〕李姓機械工人熱衷槍械無師自通，自網路購買道具槍及零件改造提升性能後拿到住處附近溪床試射，警方上週循線前往查緝，在滿地垃圾、電子零件、五金器材的雜亂不堪房間找到一把改造手槍及子彈，驚見李男竟能將槍管鉋出膛線，忍不住搖頭：專長用錯地方。

警方指出，綽號「阿吉」的30歲李男平時在工地擔任機械工人，因對槍械有濃厚興趣持續透過國外網站習得改造槍枝技術知識，加上本身在工地習得操作相關機具的技能，購買鐵管、鐵條等零件再利用精煉機械操作，還以車床自製槍管車出膛線，另外購買道具子彈裝填火藥。

接著裝上道具槍後歷經半年不斷修正改造完成，而未婚李男平時與祖父及妹妹同住桃園市新屋區一棟透天厝，二度持改造槍枝到溪床試射成功後竟準備進行量產，案經台中市刑大偵一隊日前接獲線報並在上週查緝時，住在附近的雙親才得知兒子竟然有這種荒唐「嗜好」，驚訝的當場連話都說不出來。

警方當天持搜索票來到李男位在3樓鐵皮加蓋的房間，發現垃圾、電子零件、五金器材散落各處，現場凌亂不堪，一度懷疑李男故意混淆視聽，經過半小時搜索，才順利搜出改造槍枝一把、子彈5顆及75顆半成品，同時查扣砂輪機、鑽床、研磨機等改造工具。

李男警訊中供稱，改槍只是為了興趣，絕無販售或傷人之意，訊後全案依槍砲罪嫌送辦。

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  • 警方到李男住處搜索，發現垃圾、電子零件、五金器材散落各處，現場凌亂不堪。（記者許國楨翻攝）

    警方到李男住處搜索，發現垃圾、電子零件、五金器材散落各處，現場凌亂不堪。（記者許國楨翻攝）

  • 最後順利搜出改造槍枝一把、子彈5顆及75顆半成品。（記者許國楨翻攝）

    最後順利搜出改造槍枝一把、子彈5顆及75顆半成品。（記者許國楨翻攝）

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