| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
埔里驚傳槍擊案 男子頭部中彈命危搶救中
 首頁 > 社會

張盛和：兆豐被罰不是有沒有洗錢 是沒申報

2016-08-29  17:14

［記者錢利忠／台北報導］前財政部長張盛和在兆豐銀案發生後，檢察官約談前兆豐金董事長蔡友才的前夕，與蔡友才在台北市東區餐會，而被外界質疑涉串證，張盛和今為此被以證人身分遭檢方約談，他今天下午訊後已獲請回；針對兆豐銀究竟有無涉及洗錢等不法？張盛和今訊後表示，兆豐銀分行是被美國金檢發現疏失，被罰不是有沒有洗錢，而是沒有申報。

張盛和說，關於兆豐銀被美方裁罰的部分，金管會都在查，很快就會水落石出，大家關心有沒有洗錢，這個才是重點，兆豐銀分行被罰的不是有沒有洗錢，而是沒有申報。

至於今年3月，紐約金融服務管理署（DFS）做出金檢報告時，兆豐銀有沒有跟財政部回報？張盛和則說：「沒有，因為他們認為分行金檢的疏失，自己就回報了，沒有跟財政部回報，這些有的話國庫署都可以查，不可以講假話的」。

廣告
  • 前財政部長張盛和，今天下午作證後獲請回。（記者錢利忠攝）

    前財政部長張盛和，今天下午作證後獲請回。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐 兆豐銀涉洗錢 張盛和 洗錢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：張盛和：兆豐被罰不是有沒有洗錢 是沒申報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.