張盛和：兆豐被罰不是有沒有洗錢 是沒申報

2016-08-29 17:14

［記者錢利忠／台北報導］前財政部長張盛和在兆豐銀案發生後，檢察官約談前兆豐金董事長蔡友才的前夕，與蔡友才在台北市東區餐會，而被外界質疑涉串證，張盛和今為此被以證人身分遭檢方約談，他今天下午訊後已獲請回；針對兆豐銀究竟有無涉及洗錢等不法？張盛和今訊後表示，兆豐銀分行是被美國金檢發現疏失，被罰不是有沒有洗錢，而是沒有申報。

張盛和說，關於兆豐銀被美方裁罰的部分，金管會都在查，很快就會水落石出，大家關心有沒有洗錢，這個才是重點，兆豐銀分行被罰的不是有沒有洗錢，而是沒有申報。

至於今年3月，紐約金融服務管理署（DFS）做出金檢報告時，兆豐銀有沒有跟財政部回報？張盛和則說：「沒有，因為他們認為分行金檢的疏失，自己就回報了，沒有跟財政部回報，這些有的話國庫署都可以查，不可以講假話的」。