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中和驚傳3歲女童墜樓 頭部受傷意識模糊

2016-08-27  09:29

〔記者陳薏云／新北報導〕今天上午8時許，新北市中和區景平路驚傳幼童墜樓案，一名3歲女童從高處墜落，頭部撕裂傷且意識模糊，緊急送往雙和醫院急救。

據了解，救護人員到場時，女童已經躺在地上，頭部明顯有撕裂傷，呼吸相當微弱，由於身邊皆無家屬，轄區警方已經逐戶探訪尋找家屬，以及釐清墜樓原因。

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  • 3歲女童從高處墜落。（記者陳薏云攝）

    3歲女童從高處墜落。（記者陳薏云攝）

  • 現場拉起封鎖線。（記者陳薏云攝）

    現場拉起封鎖線。（記者陳薏云攝）

  • 現場還有血跡。（記者陳薏云攝）

    現場還有血跡。（記者陳薏云攝）

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