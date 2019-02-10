維族逃離集中營 中國續海外追殺

2019-02-10

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國全面鎮壓維吾爾文化與宗教的行動造成逾一百萬維人被囚於「再教育營」，然而，逃離中國的維人仍難逃中國的騷擾魔掌，北京當局不僅以滲透社群方式蒐集海外維人情資，近期更以微信（WeChat）訊息、打電話等手段直接恫嚇境外維人。中國的行徑引發澳洲維人的抗議，八日在墨爾本、雪梨與阿德雷德等地聚集控訴他們的遭遇，並凸顯族人在中國的苦難。

家人被當人質 只好供出敏感資料

落腳阿德雷德的阿布杜哈芙是經歷中國騷擾的海外維人之一。華盛頓郵報報導，去年十二月她收到母親的視訊電話，一開始她感到興奮，接著發現在新疆的母親似乎被戴上手銬，並坐在一名警察身旁，母親說，「他們開始審問我」，為了安全，只好供出包括她在澳洲的駕照等敏感資料。不久，她收到母親的語音訊息說「他們會去找妳」。

在阿德雷德，中國滲透維吾爾人社群的歷史可追溯至十餘年前。一名男子透露，二○○五年他回中國時，官員向他提議，若願意監控他的社群，將酬以澳洲的平均薪資。另一名女士說，二○一一年也有人向她提出類似要求。

以護照、簽證問題 強逼維人回電

直接恫嚇則是新近的手法。華郵報導說，中國官員以護照、簽證的問題，或宣稱包裹送達使館為由，要求在澳洲的維人回電，許多人需提供敏感個資。澳洲國立大學副教授克拉克說，該模式「頗為一貫，不僅在澳洲，也發生在全球其他地方」。部分維吾爾人反映，去年三月，維人在坎培拉舉行大規模示威，以凸顯中國維吾爾人的處境，數小時後，開始出現這類電話。三十七歲的圖朗表示：「甚至出生在澳洲的小孩也接到電話。」

相關電話與訊息造成重大後果，阿德雷德的維人社群約有一百七十個家庭，隨著越來越多在中國的親人被關入再教育營，他們變得越來越無助，許多人認為聲援維人的行動，導致親人受迫害，甚至死亡。圖朗說：「因為我們在這裡生活，所以他們受苦。」許多人出現憂鬱或焦慮，其妻遭關押的二十八歲營建工人尼札米汀說：「有時我真想自殺。」圖朗附和：「在這裡，我們全有精神方面的問題。」一天他五歲兒子問他：「你有父母嗎？為何他們不在這裡？」讓他痛心。

  • 大批維吾爾人去年四月二十七日在歐洲聯盟總部所在地的比利時首都布魯塞爾發動示威，要求中國尊重新疆人權、關閉再教育營。 （法新社檔案照）

    大批維吾爾人去年四月二十七日在歐洲聯盟總部所在地的比利時首都布魯塞爾發動示威，要求中國尊重新疆人權、關閉再教育營。 （法新社檔案照）

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