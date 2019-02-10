維族逃離集中營 中國續海外追殺

2019-02-10

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國全面鎮壓維吾爾文化與宗教的行動造成逾一百萬維人被囚於「再教育營」，然而，逃離中國的維人仍難逃中國的騷擾魔掌，北京當局不僅以滲透社群方式蒐集海外維人情資，近期更以微信（WeChat）訊息、打電話等手段直接恫嚇境外維人。中國的行徑引發澳洲維人的抗議，八日在墨爾本、雪梨與阿德雷德等地聚集控訴他們的遭遇，並凸顯族人在中國的苦難。

家人被當人質 只好供出敏感資料

落腳阿德雷德的阿布杜哈芙是經歷中國騷擾的海外維人之一。華盛頓郵報報導，去年十二月她收到母親的視訊電話，一開始她感到興奮，接著發現在新疆的母親似乎被戴上手銬，並坐在一名警察身旁，母親說，「他們開始審問我」，為了安全，只好供出包括她在澳洲的駕照等敏感資料。不久，她收到母親的語音訊息說「他們會去找妳」。

在阿德雷德，中國滲透維吾爾人社群的歷史可追溯至十餘年前。一名男子透露，二○○五年他回中國時，官員向他提議，若願意監控他的社群，將酬以澳洲的平均薪資。另一名女士說，二○一一年也有人向她提出類似要求。

以護照、簽證問題 強逼維人回電

直接恫嚇則是新近的手法。華郵報導說，中國官員以護照、簽證的問題，或宣稱包裹送達使館為由，要求在澳洲的維人回電，許多人需提供敏感個資。澳洲國立大學副教授克拉克說，該模式「頗為一貫，不僅在澳洲，也發生在全球其他地方」。部分維吾爾人反映，去年三月，維人在坎培拉舉行大規模示威，以凸顯中國維吾爾人的處境，數小時後，開始出現這類電話。三十七歲的圖朗表示：「甚至出生在澳洲的小孩也接到電話。」

相關電話與訊息造成重大後果，阿德雷德的維人社群約有一百七十個家庭，隨著越來越多在中國的親人被關入再教育營，他們變得越來越無助，許多人認為聲援維人的行動，導致親人受迫害，甚至死亡。圖朗說：「因為我們在這裡生活，所以他們受苦。」許多人出現憂鬱或焦慮，其妻遭關押的二十八歲營建工人尼札米汀說：「有時我真想自殺。」圖朗附和：「在這裡，我們全有精神方面的問題。」一天他五歲兒子問他：「你有父母嗎？為何他們不在這裡？」讓他痛心。

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