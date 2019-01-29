四席立委補選 國民黨鎖定目標 新北台南

2019-01-29

〔記者林良昇、蘇福男／綜合報導〕台北市、台中市二席立委補選結果出爐，緊接著新北、台南、彰化、金門四席立委補選也即將展開，國民黨分析，四席補選是「保二搶二」，剛好優劣勢各佔一半，在劣勢的新北、台南選區希望能讓「空軍」發酵，只要投票率越高，越有機會勝選。

國民黨組發會主委李哲華表示，國民黨評估，彰化選區佔優勢，推出的候選人柯呈枋不管從學經歷等各方面來看，都比對手優秀，當過四年彰化縣副縣長，還有文官資格，是國民黨刻意培養的青年政治人物。

在金門部分，李哲華說，民進黨沒有提名，國民黨徵召的前議長洪麗萍，這次她擔任金門縣長楊鎮浯競選總部主委，如果當選立委，就能與楊做很好搭配，是爭取民眾支持的重點。至於現在的競爭者陳滄江說和中央有很好的溝通管道，有利於爭取中央資源，但這部分可能反而是金門鄉親的大忌，畢竟蔡總統的兩岸關係金門鄉親看在眼裡，對陳會適得其反。

「保二搶二」 衝高投票率

李哲華坦言，新北、台南都是艱困選區，從前天的補選結果可以看出，如果投票率低，要撼動原本的藍綠板塊有困難，國民黨突圍只能靠「空軍」，讓中間和游離選票重視這場補選，投票率高才有機會勝選。

李哲華指出，國民黨在新北提名鄭世維、台南提名謝龍介，都與高雄市長韓國瑜有關係，因為謝、韓兩人的夫人同名同姓（李佳芬），是「加分陪加分」 ，鄭和韓則是「賣菜郎對賣菜郎」，都有話題性，用空軍炒熱選情，讓游離選民支持，是突圍的關鍵。而台南民進黨有內訌，對謝也有加分效果。

對於北市、中市兩席區域立委補選結果，韓國瑜昨表示，勝敗是兵家常事，贏的人恭喜，輸的人不要難過，現在台灣人民對政治人物的需要跟要求已很不一樣，接下來的立委補選，各陣營候選人都要重新思考新的變局。韓也說，自己在高雄市長選舉期間獲得謝龍介很大幫忙，因此一定會去幫他站台助選。

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