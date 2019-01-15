焦點評論》正是結對認親

2019-01-15

記者鄒景雯／特稿

中國為了控制新疆維吾爾族順服共產黨極權統治，在當地實施各種殘暴的措施，逐漸受到國際廣泛的關切，其中，有個詞彙叫「結對認親」，更是令人髮指，但是相信不少台灣人完全不知道，「結對」、「認親」，其實很早之前就是中國共產黨對台政策的用語，甚至一直到今天，都還持續在針對台灣進行中。

例如，昨天有所謂中國重慶的「渝台經貿文化訪問團」拜訪南投縣長林明溱，呼籲國民黨執政的十五個縣市長能夠組團訪問北京，林明溱縣長進而回應，要彙整縣內農產品的需求，希望能簽署備忘錄，就是一個非常典型的「結對認親」行動，而且大剌剌地就在台灣公然上演。

台灣人，不管親中、惡中，普遍缺乏對中國的真正認識，這是一個很大的問題，因此有必要先做個說文解字。

什麼叫作「結對」？二○○七年，中共召開十七大和十七屆三中全會，決定要加速改善中國落後城鎮的民生弱勢問題，於是推出了一個扶貧政策，叫作「結對幫扶」，簡單地說，就是由優勢的來帶領劣勢的，由先進的來帶領後進的，可以一對一，也可以多對一。怎麼幫、又怎麼扶呢？可以資金扶持、項目扶持、技術扶持，很清楚，這是一個上幫下、強扶弱的概念。

後來，中國隨著其經濟崛起，為了加強對台統戰，也把這一套手法運用在對台工作上，二○○八年開始國民黨馬英九的八年執政期間，如火如荼進行，截至目前，政府有關部門的統計，中國至少已有二十三個省市，陸續與台灣各縣市簽署了二五○項「結對」協議，其中以經濟產業、村里社區治理性質較為普遍，也包括少數民族間的合作；至於「認親」又是怎麼回事？習近平最近說「中國人幫中國人」，並不夠新鮮，對岸不是老早就要我們的政治人物非要呼應「兩岸一家親」不可了嗎？為什麼一定要強迫「認親」？好聽叫「融合」、「同化」，難聽就叫「消滅」。

台灣人如果不認為拿人手短、吃人嘴軟、與中國「結對認親」有什麼不好，可以參考一下新疆的情況，中國是在二○一四年起到二○一七年，一共推動了三波共產黨黨政幹部自帶行李，進入新疆維族家庭同吃同住的政策，名為「親民調研」，又說是「結對認親」，事實上則是監控維族的生活起居，以便決定誰要送入「再教育營」，中央統戰部最近就發了一篇微信文章自稱：至今已有一一二萬多幹部與一六九萬多戶基層群眾結對認親，發揮「正能量」。台灣人如果想像這樣的場景，共產黨住進你家，會不駭然嗎？

再來看中國團到南投鼓吹國民黨十五個執政縣市「上京」這件事，帶團的許沛是台南人，剛選上中國「全國台聯」副會長，說她不是「親」也不好，但既是親，怎不找台南故鄉，卻指名十五個縣市？我們的縣長也「單純」，一古腦兒就說要去賣農產品，也不問人家需不需要，貿易是平等的互通有無，不必惹上「扶貧」塵埃吧？

習近平在告台灣同胞書四十週年講話，正式發號施令後，二○一九年如果發生中國各單位採取主動攻勢，密集鎖定十五個縣市或者更多對象，處處要結對，動輒一家親，一點也不要意外，這是非常合理的劇本推估。問題是，看到維族人被「認親結對」的下場是，「孩子們不由得在電子觸摸屏幕上寫下民族團結」，鄉親事大要說「要是沒有黨的好政策，我們就過不上好日子」，這些縣市長可不可以像樣一點？中央政府該管管了！

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