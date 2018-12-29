總預算未審完 立院臨會續戰

2018-12-29

昨休會 本會期通過82案

〔記者彭琬馨、陳昀／台北報導〕第九屆立法院第六會期昨天如期休會，並通過前瞻基礎建設第二期特別預算案、都更條例修正案等重大議案，總計本會期通過一○一件議案，其中包括法律案八十二案；明年度中央政府總預算案未能在休會前完成三讀，將在明年元月召開臨時會處理。

柯建銘︰續溝通 儘量別演表決大戰

立法院法定會期昨日結束，總預算案仍未審完，民進黨立委已提案請求召開臨時會，時間為明年一月二日至十一日，只處理總預算案。

國民黨團已表態將對促轉會、黨產會等十二部會提出預算處理意見，並將嚴審總預算案。民進黨團總召柯建銘表示，會持續溝通，希望儘量不要上演表決大戰，盡快結束臨時會。

曾銘宗︰促轉會等預算不會放行

民進黨團幹事長李俊俋受訪時僅說，國民黨要怎麼做，到時「見招拆招」；李俊俋並說，國民黨最在意黨產會，預算審查一直威脅不斷，最主要就是盼能拿到錢「給自己發薪水」，呼籲國民黨依立法院規定來審查。

國民黨團書記長曾銘宗受訪時說，明年度總預算比今年度增加五五一億元、成長率達二．八％，但看不到拚經濟的決心，黨團原則上會秉持往年標準，通案刪除約一．三％，但有十二案提案不會放行，像是促轉會預算全數凍結、中選會主委特別費刪五成、潛艦七十五億元凍結一半等，以此要求相關部會檢討。親民黨團總召李鴻鈞則表示，總預算爭議不大，該給還是要給。

行政院長賴清德昨依慣例在立法院院會結束後赴立院向委員致意。立法院長蘇嘉全在結束議案審查後宣布，本會期總共通過一○一件議案，包括法律案八十二案，預、決算案十二案、行使同意權案一案，條約案及廢止案四案，以及其他議案二案等。

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