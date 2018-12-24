軍方今年首參與南韓智庫研討

2018-12-24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為拓展國際交流，除持續和美國維持合作關係，亦尋求與其他國家的接觸機會。根據「公務出國報告資訊網」刊登內容顯示，國防部和南韓經多方交涉後，今年二月至八月間首度派一名代表參加南韓智庫「南韓國家戰略研究院」短期班；受訓期間共參與廿四場學術研討會，藉此了解南韓對外關係與建軍歷程。

二月至八月派員參加

該報告指出，我國和南韓一直以來關係密切，然而中國在一九九○年起，不斷在國際上打壓我國，使南韓和我國在一九九二年斷交，國防交流也隨之中斷，但在兩國外交代表不斷努力下，近年逐漸建立友好橋樑，且南北韓關係和我國與中國關係，某種程度下是相似處境，故藉此交流，盼能在區域和平上有正面、實質貢獻。

報告指出，南韓國家戰略研究院由前國防部長李相憙創立，於二○一五年五月成立，在韓國百大智庫研究院中排名第十三位，創立目的為提供南韓在國安與外交上適切建議，並分析美國、中國、俄羅斯、北韓、東北亞各國的外交與風險因應。

我國代表共參加廿四場學術研討會，每月也參與「學術月刊會議」，內容除探討南韓與北韓、東北亞各國關係外，亦曾討論「台灣旅行法」對兩岸關係影響、南韓潛艦國造窒礙問題分析等議題。

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