2020選不選》馬英九：先關心當前台灣危機

2018-12-21

〔記者施曉光、李欣芳／台北報導〕前總統馬英九昨天發表「八年執政回憶錄」新書，外界關心他對於是否參選總統「要再想一想」的說法，馬英九再度以閃躲的方式回應，宣稱所謂要再想一想是兩岸、能源等「政策」問題，希望未來不管誰執政，「尤其如果國民黨執政的話，能夠變成國民黨的政策，這才是我最關心的。」

對於參選總統 再打太極拳

馬英九開始致詞時，自己就主動提及出版回憶錄，會讓外界關心他是否參選總統，卻又「自問未答」，因此媒體提問階段，有記者詢問他日前稱「要再想一想」是什麼意思。

馬英九先是回應記者，「我剛剛已經講了，以為你已經聽懂」，現場記者一致回應「沒有聽懂」；馬接著說，要再想一想是指要再想一些「政策」，「你要怎麼面對台灣這些危機，這個才是我關心的」。他還對提問記者補上一句，「你現在懂了喔！」

馬英九還說，「我現在都在考慮這些問題，到處演講、座談，主要原因就是希望在這些問題上台灣能得到更多共識，不管誰來執政，尤其如果國民黨執政的話，能夠變成國民黨的政策，這才是我最關心的。」

新三不 「那是學者講的」

對於九合一選舉期間提出的「新三不」，馬英九表示，「那是學者講的」，自己過去講的是「不統、不獨、不武」，現在說的是「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」。過去總統任內說「不統」，是指自己不會與對岸談統一問題，如今說「不排斥統一」，則是根據中華民國憲法增修條文規定「為因應國家統一前之需要」。

他進一步解釋，不排斥是有可能，但要有適當的條件與時機，所謂條件就是手段必須和平、過程必須民主，至於時機就是台灣人民都能接受，這對台灣最大好處就是基本上能維持現狀，如果談不成統一，就再回到現狀，會有更大的彈性。

總統府發言人黃重諺則批評說，馬的倡議，形同向國際社會釋出錯誤訊號，以為台灣不介意，甚至認同中國打壓，這點非常不當，也侵害國民決定未來的權利。

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