國防部智庫：中國利用台灣社群網路 擴散假新聞

2018-12-14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕麵包師傅吳寶春日前稱自己為「中國台灣人」掀波，國防部智庫「國防安全研究院」近日發布「中共政軍發展評估報告」示警指出，中國對更改台灣名稱的做法，施加更大壓力，自娛樂界、演藝人員進而針對國內外民眾，接受中國主觀認定的「遊戲規則」，並對違反中國觀點的個人、組織報復。由於中國頻得逞，預料未來持續以威脅利誘手法，藉此行銷「一中原則」。

特定政黨傾向群組 較易信以為真轉發

報告也提及，中國透過台籍基層精英及一般人士傳遞政策，利用台灣地方基層的社群網路，例如臉書、LINE轉發假新聞，使得假新聞持續在地方擴散，且日益嚴重，尤其是特定政黨傾向的群組成員，較容易在信以為真的情況下轉發。

報告舉例，去年曾有「滅香、滅佛、滅教」，以及今年的「關西機場事件」、「香蕉過剩說」等假訊息案例，除媒體渲染外，也透過社群軟體發酵，企圖影響台灣人對政府信任。

報告內容表示，近年中國對台操作「銳實力」應用範圍廣泛，案例多元，包括培養代理人從事諜報情蒐及統戰、取得台灣高科技半導體技術、部分中資透過外資包裝投資國安相關產業、報復違反「一中」立場的台商及藝人、以學術交流名義進行統戰、打壓特定宗教團體等。

報告指出，中國今年對台操作「銳實力」相關作為，多集中在強迫更改台灣名稱等威脅模式上，其中對台灣影響較深的有四項，包括「中國加強威脅模式範圍」、「強化在台代理人網絡及管道」、「中國銳實力對台灣媒體與政治的介入」及「中國持續延攬台灣人才」。

報告提及，過去中國在台最常見的代理人為台商，但隨著兩岸民間交流熱絡，中國近年開始建立對台灣地方意見領袖、交流團體間的關係，包括邀請、招待台灣村里長赴中旅遊或投資，亦透過利益交換生態圈介入台灣選舉，透過代理人影響選情。

值得注意的是，報告提及，不少台灣基層意見領袖，並非有意識地成為中國代理人，幫中國統戰，而是當作一般的「經商關係」，或即使知道是中國統戰，也認為「台灣人不會因此被成功統戰」，合理化其與中國合作的經營模式。報告也擔憂，台灣人因中國市場而成為代理人的情況，未來只會更加嚴重。

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