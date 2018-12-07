是否選總統 吳拒表態 朱王話有深意

2018-12-07

黨內喊中生代接班 朱反問「我算哪一代」 王證實基層勸進「由上天決定」

〔記者施曉光、陳昀、邱燕玲、何玉華／台北報導〕國民黨九合一選舉勝選，黨主席吳敦義昨午宴請黨籍立委，媒體問有沒有意願參選總統？吳說「我也不能表示意願，我現在做黨的主席，老實講，縣市長選得不好，我老早就辭職了，現在縣市長選得大致上還不錯，應該再一段時間讓有興趣的人先訂定遊戲規則」。有關初選遊戲規則如何，他則說「我不會表示意見」。

黨內關切二○二○總統大選提名時程問題，吳表示，由於總統、立委選舉可能不合併舉行，後年二、三月才選，因此如果明年五月間辦初選，也沒有什麼不好，但這也只是初步評估，黨中央還沒開始設計初選日程表。

面對黨內出現中生代接班的聲音，吳回應「我都沒有意見，一切照民主法治來」。

他說，有關立委、總統提名初選時程，目前還沒有腹案，黨中央要先把立委補選與地方正、副議長選舉工作處理完，然後就可以空出人手開始準備立委、總統大選登記時間表。

前立法院長王金平昨天出席立委餐會受訪，證實基層勸進參選總統的聲音強烈，還說「就隨著因緣走吧！交由上天決定。」

新北市長朱立倫昨日被問到怎麼看待中生代領軍挑戰總統大選？朱說「這有點敏感欸！」隨後反問「我算哪一代？我今年五十七歲，算哪一代？」接著又說，每一位立委都有想法，黨內民主不再是一言堂，各種聲音都有，這是好事。

黨內傳江啟臣搭蔣萬安

黨內有聲音主張立院黨團總召江啟臣、立委蔣萬安搭檔參選正副總統，江表示，國民黨現在人都不夠了，還要分世代嗎？大家擔心的是國民黨的斷層問題，因為國民黨的「少子化」問題，比台灣的「少子化」還更嚴重，國民黨需要更多人才。蔣萬安表示，他完全沒有聽說，現階段會專心問政，全力拚立委連任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/