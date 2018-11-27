嘉市涉賄副議長 郭明賓到案

2018-11-27

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市副議長郭明賓這次選舉期間，被控涉嫌透過樁腳以現金賄選，檢方選前傳喚他到案，郭請假改在昨天上午到嘉義地檢署應訊。正值市議會開議期，議員有所謂「議會保護傘」，庭訊不到三小時，檢方於中午將郭請回。郭面對媒體訪問時，數度說「偵查不公開」，離去時拋出一句「希望檢調趕快還我清白，別當政治打手」。

有保護傘 訊後請回

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，檢方秉持中立原則，獨立辦案不受政治力干預，怎可能當政治打手？

法界人士說，議會開議、張開「保護傘」，檢方訊後不能對郭做出強制處分，日後仍可再予傳喚，以利後續偵查。嘉市議會定期會本月十二日開議至十二月十一日，屆時「保護傘」即收傘。

郭明賓被控涉嫌以現金買票案有三件，已收押三名樁腳，郭六日前往中國，待市議會十二日開議、張開「保護傘」後旋即返台，嘉檢依「地方制度法」函請議會同意讓檢方逮捕或拘禁郭，議會決議「不同意」，檢方只好暫時作罷。

檢方將郭列為被告，傳喚郭於本月十九日到案，但郭請假，改於昨天到案。檢方十五日就對他發布境管通知，避免他有機會「落跑」出境。

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