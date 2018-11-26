外媒：台灣選民盼安定 但不想跟中國走太近

2018-11-26

政策對百姓無助益 民進黨挫敗

〔編譯茅毅／綜合報導〕台灣九合一地方選舉二十四日落幕，外國主流媒體翌日持續關注。法新社報導，儘管台灣選民希望確保安定和經濟繁榮，但仍不想和中國走得太近。分析家指出，北京當局可能視選舉結果為其「胡蘿蔔與棍棒」手法奏效的證明，但民進黨選舉失利並非不承認所謂「九二共識」的結果，蔡英文總統不會因此改變對中政策，因絕大多數台灣人支持維持現狀。民進黨面臨意想不到的挫敗，係因其政策對老百姓沒有助益而引發反彈。

英國倫敦國王學院（King’s College London）中國研究所教授布朗（Kerry Brown）認為，這是抗議性投票造成的結果，「只是顯示台灣如今就跟其他國家一樣，社會陷入分裂、非常不滿，找尋抗議的機會。」儘管台灣的國內生產毛額（GDP）攀升，但選民未看到實際利益，許多人對退休金和國定假日減少感到憤怒。

中國干預台灣選舉 已達新程度

英國諾丁漢大學「中國政策研究所」主任蘇利文（Jonathan Sullivan）指出，選戰過程顯示，中國對台灣選舉的干預已達到新的程度。在兩岸關係帶來的經濟利益及保有台灣自我認同立場上，歷屆政府都發現很難在兩者之間取得平衡。

香港浸會大學政治與國際研究學系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）也說：「（選民）仍喜愛台灣實質上獨立的地位和民主，但也希望自己購買力增加及政府展現更多的能力。」

「自由亞洲電台（RFA）」引述美國智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」高級顧問葛萊儀（Bonnie Glaser）報導，北京當局對國民黨的信賴，也隨著這次國民黨勝選而復活，中國將維持其「和平發展」的對台政策。至於東京奧運台灣正名公投失敗也讓中國鬆了一口氣，中國一直擔心台灣會透過東奧正名來推動台獨相關議題。

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