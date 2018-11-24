盧秀燕:用選票救經濟

2018-11-24

〔記者張菁雅、許國楨／台中報導〕九合一大選前最後一夜，國民黨台中市長候選人盧秀燕大打「經濟牌」。她表示，台中產業發達，但銷售端出問題，未來她會與產業一起爭取大訂單，呼籲選民今天站出來，用選票救經濟。

盧秀燕也說，民進黨最後一天放消息說她會哭、會下跪、會剃頭，但她不會哭、不會軟弱，因為她是「媽媽市長」，媽媽的能耐就是很有能力和決心，她會用好的政見與願景贏得選舉。

盧秀燕昨晚在老虎城購物中心旁空地舉行「台中非贏不可」勝選晚會，她在競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒陪同下大進場，民眾爭相和盧秀燕握手。新北市長朱立倫、前台中市長胡志強夫婦都來站台。

盧秀燕演講時表示，未來四年，台中市要拚經濟，她進場時，聽到很多市民高喊「台中富士三」，這是未來台中拚經濟三大策略，即「前店、後廠、自由港」，台中產業非常發達，所以「後廠」沒問題，但「前店」出了問題，民進黨拚政治不拚經濟，觀光客不進來，貨賣不出去，業者荷包就減少。

盧秀燕指出，外國人要來採購，必須有國際會展中心展售台中製造的優良產品，台中市長林佳龍當初競選時提出政見，說四年內要蓋國際會展中心，現在跳票，換盧秀燕來做；未來她會和產業站在一起爭取大訂單，有生意進來才能生產，勞工才找得到工作。

胡志強表示，林佳龍說要打「政績牌」，都是沒有根據，請大家抬頭看一看，這些都是胡志強在市長任內做出來的，台中市再浪費下去就沒有未來，盧比他還優秀，愛台中的人都要挺盧。朱立倫則表示，民進黨每天拚政治，今天就用選票表達台灣人民的不滿，票投韓國瑜、侯友宜、盧秀燕，一票都不能少。

晚會最後以視訊連線方式進行「六都同框」，六都國民黨市長候選人互相打氣，營造全黨團結氣勢，希望六都全壘打。

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