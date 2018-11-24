告急6度催票 柯文哲：歷史時刻 若失敗藍綠續對抗

2018-11-24

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕爭取連任的無黨籍台北市長柯文哲昨在四四南村舉辦「選前之夜」，市府團隊首長及柯文哲妻子、爸媽都到場相挺，主辦單位宣稱市長演說的最高峰時刻，現場湧入約八萬人。柯文哲在壓軸演說中六度激喊「出來投票」，強調「明天是台北的歷史時刻，台北市是唯一超越藍綠的政治實驗場，如果失敗，藍綠對抗的幽靈將主宰台灣政治」。

柯文哲受訪說，選舉就是大家快樂高興就好，他最討厭悲情喊凍蒜的畫面。至於總統蔡英文替姚站台，柯表示「只能盡力啊，不然還有更好的建議嗎？」

四年前柯文哲競選總部重要幹部、紙風車文教基金會執行長李永豐與文化總會秘書長林錦昌昨傍晚都低調現身來「看看老朋友」。

民進黨籍副市長陳景峻也二度幫柯站台，當場呼籲大家支持白色，一起打破台灣歷史紀錄。

跨世代合作 世大運成為驕傲

柯文哲演說時幾度沙啞，柯妻陳佩琪則在一旁輕輕拭淚。柯演說前段訴求「跨世代共融」，強調因為跨世代合作，讓世大運成為台灣人的驕傲，找回屬於台灣人的民族自信心；因為跨世代合作，讓公宅不再是大家討厭的鄰避設施，而是社區的好厝邊；因為跨世代合作，他們及早建立了一個永續的銀髮照顧系統，成功讓整座城市，都是長者和他家人的後盾。

柯文哲也說，近期發生的兩岸和統獨議題，使得藍綠衝突加劇，現在藍綠夾擊，他的選情真的告急，只要藍綠各拉一點，柯文哲真的可能落選。柯認為，他不落選，才能避免重回過去那種烏煙瘴氣時代，也批除了統獨意識形態，兩個黨都差不多。

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