防網軍癱瘓計票 資安應變小組成軍

2018-11-22

一旦發現系統遭入侵 將及時介入排除狀況

〔記者李欣芳、劉力仁／台北報導〕十一月廿四日九合一選舉與十個公投案將合併舉行投票，當天的計票作業複雜，據透露，政府跨機關已成立資安應變小組，由行政院資通安全處、中選會與通傳會等官員組成，隨時因應當天可能面臨的境內與境外勢力網軍對電腦計票系統發動的資安攻擊，一旦發現駭客入侵意圖癱瘓計票系統或干擾計票，將及時介入排除狀況。

中國等境外勢力網軍今年不斷對台灣發動假訊息的干擾，並在台灣今年選舉期間以假訊息企圖擾亂選舉，蔡總統日前更表明台灣關鍵基礎設施或資訊防護機制，每分每秒都有來自境外的資安攻擊跟威脅，引發外界矚目。

國安單位正密切監控中國網軍發動的假訊息戰，為確保廿四日當天選舉票與公投票能順利進行電腦計票，包括行政院資通安全處長簡宏偉、副處長徐嘉臨與中選會、通傳會等官員已組成一個資安應變小組，隨時待命因應突發的網路攻擊。

中選會先前邀行政院資安處等機關協助督導開票當天的計票作業，全面落實資安管理，並建置高安全等級的資安防護基準，以防止駭客攻擊。相關官員不諱言，駭客手法日新月異，選舉計票作業的相關資安防護也要升級。

防網路系統斷電 設置備援電力

中選會表示，中選會網站在廿四日選舉當天將轉由電腦計票查詢網站服務，如遭遇阻斷服務（DDOS）攻擊時，則將啟動流量清洗服務，以阻絕DDOS攻擊，並封鎖國外連線。為確保計票作業順利，中選會辦理多次演練，測試連線速度與系統壓力觀察，也一併辦理各項異常及備援演練，以及人工計票統計演練等。

立法院交通委員會昨天審查國家通訊傳播委員會（NCC）、有線基金、通傳基金預算，立委葉宜津關心開票當天若網路系統斷電該如何緊急應變？NCC發言人翁柏宗表示，NCC和中華電信對此進行沙盤推演，當天中華電信設置電力備援系統防止停電，也設置四套網路傳輸路由系統，只要主系統當掉，備援系統立即啟動，確保開票作業不會中斷。

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