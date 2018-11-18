莫健憂假消息擾台 AIT臉書貼文重現

2018-11-18

〔記者彭琬馨、蕭宇涵／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健本月初訪問台灣，曾接受TVBS電視專訪，提到台灣這次選舉顯然有外在勢力試圖改變台灣輿論風向，不過播出後不久，該訪問在Ｔ台網頁「被消失」，引發議論。美國在台協會則於臉書上重現報導內容，並「置頂貼文」，讓一進入網頁的民眾立即能看見此貼文。

美國在台協會發言人孟雨荷昨表示，TVBS網站已看不到這支影片的原因，應由TVBS說明。AIT歡迎任何對莫健訪問有興趣的民眾到AIT臉書觀看，AIT已將TVBS訪問莫健的影片放到官方臉書。

傳被施壓下架 Ｔ台否認

美國在台協會主席莫健日前接受TVBS專訪，新聞上架一日就遭刪除，TVBS昨回應，「因為這則新聞播出來後，引發國內數位重量級學者的高度爭議，本公司內部的編輯決策是刪除下架，以免被政治操弄，因此決策過程沒有任何外力介入，所以更沒有『被施壓遭下架』的事。」

TVBS說：「我們也希望『外部勢力』現在不該藉由一再炒作這個假議題來對媒體施壓，干涉媒體的新聞自由。」此外，對於AIT歡迎民眾至AIT臉書觀看被刪除的訪問片段，TVBS則表示沒意見。

莫健本月四日至十日訪台，除出席台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會外，也拜會總統蔡英文。莫健訪台期間，接受網路媒體上報與電視台TVBS訪問，內容觸及台美關係，莫健也對台灣九合一大選受到外來勢力影響一事表示憂心。

莫健示警境外勢力 操弄輿論

適逢美國期中選舉結束、民主黨拿下眾議院多數，莫健在TVBS訪問中提到，「台灣旅行法」是每位民主黨議員都一致同意的，他不認為未來美國對台政策會有多大改變；針對台灣即將到來的九合一選舉，莫健也說，顯然有外在勢力試圖改變台灣輿論風向，並散播不實資訊，他認為這樣是危險的。

莫健也在訪問中表示，與過去政府一致，現任政府會在台灣關係法下，提供台灣必要的防衛武器、忠實履行對台承諾；莫健更說，美國海軍會協助所有國家維持國際法，並確保沒有任何一個國家能限制商船、軍艦執行在國際法下的航行自由。

莫健接受網路媒體上報訪問時也談及他對台灣選舉受到外來勢力影響的憂慮，他表示，每個民主政體都會憂心來自境外勢力發動的不實訊息攻擊，因台海兩岸使用相同語言，加上台灣享有高度言論自由，使得台灣成為全世界面臨最大風險的地方。這段訪問仍可在上報官網看見，AIT臉書官網上也整理相關報導內容。

根據網路資料顯示，TVBS在九日曾將相關報導影片發布於官網上，但現在TVBS官網已看不到影片。