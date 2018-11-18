國民黨竹東鎮長2候選人 先後涉賄交保

2018-11-18

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨籍新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥，日前才被檢調查獲涉嫌假藉發放文宣工資給里鄰長賄選，以七十萬元交保；不料另一名國民黨籍竹東鎮長候選人吳勝松，也被查出疑用相同手法涉嫌賄選，昨被檢方聲請羈押，新竹地院裁定以七十萬元交保，地方譁然！

檢警辦羅吉祥時 發現吳勝松也涉賄

因為這次只有羅、吳兩人登記參選竹東鎮長，日前羅吉祥被查獲涉嫌賄選時，不少人認為吳勝松「穩當選」，沒想到吳竟也「中槍」，鎮民議論兩人就算選上也是官司纏身，萬一都被判決有罪定讞，屆時竹東鎮就沒有鎮長，恐面臨補選。

吳勝松昨發表聲明，指不賄選、不抹黑、不負面選舉是他這次參選的三大原則，清白絕對禁得起考驗，他沒有辦法阻止別人檢舉，他的態度是「面對司法，堅持清白」。

檢警指出，偵辦羅吉祥涉嫌賄選案時，意外發現案外案，當時傳喚的里、鄰長多達三百五十人，偵辦發現其中不少涉嫌同時「兩邊收」羅與吳的「走路工」。

檢警調查，吳勝松面對同黨同志羅吉祥競選鎮長，為鞏固票源，涉嫌假藉發放文宣工資給里、鄰長，認定有行賄之嫌。

檢警十六日起大規模傳訊一百多人，不少人坦承有收到五百到一千元不等現金。

吳勝松發表聲明指出，協助發放文宣的所有人，領取工作費皆造冊簽收，可供檢視，並且確實執行發放文宣的工作，他對這些人感到歉疚，清白參選竹東鎮長的堅定初衷絕對不會改變。