APEC資深官員會議》突破中國打壓 我完成四場雙邊會議

2018-11-14

〔記者高嘉和／綜合報導〕今年在巴布亞紐幾內亞舉行的亞太經濟合作會議（APEC）進入第二天，第一階段資深官員會議（CSOM）結束，我方資深官員代表、外交部國組司長陳龍錦表示，在兩天會議期間已與他國官員進行四場正式雙邊會議，但不便透露具體國家。之前傳出我國在APEC遭中國打壓，提案均被針對性否決，陳龍錦說：「不管過去是誤解或爭議，都已經解決，希望在APEC架構下，兩岸維持比較良性的互動」。

APEC年會昨結束為期兩天的資深官員會議，我方代表陳龍錦及貿易局長楊珍妮召開本次中華台北代表團首場記者會，說明會議成果。

中國防堵我倡議 官員指問題已解決

陳龍錦透露，在兩天會議期間，已與他國資深官員進行四場正式雙邊會議，尚有其他非正式接觸，礙於雙邊默契，無法透露具體國家，這些國家涵蓋CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）參與國，「雙方坐下來，可以談的東西其實很多。」

美、中兩國在本次大會「王不見王」，陳龍錦對此僅表示：「我們與美國的互動，是非常密切且頻繁的」、「（與中國）既然是一起開會，互動的機會一定是有的」。

參與官員還透露，今年APEC會議的確出現中國防堵我方倡議情況，但此問題已經解決，因中華台北在APEC中也有理念相近的朋友，在牽涉APEC原則有關的議題上，大家立場一致，「若濫用共識決，每個會員可能都成為受害者」，情況已獲得改善。

我提5計畫 4個獲APEC基金挹注

解決中國打壓問題後，是否代表參與空間變大？陳龍錦表示：「我們重視結果，在問題解決後，向大會提出的五個計畫、有四個得到APEC基金挹注。」其中包括台灣政府對中小企業及衛生醫療提出的計畫，也反映出國內相關部會對APEC積極參與、實力被大會肯定。

陳龍錦指出，他十一日與APEC秘書處執行長Alan Bollard已簽署備忘錄，代表政府向APEC基金會捐贈七十萬美元，用於延續區域市場整合及加強貿易；Alan Bollard也在昨舉行的資深官員會議報告中提及此事，表彰中華台北對APEC貢獻。

本次APEC主題涵蓋數位經濟，楊珍妮說，目前提出與亞太跨境電子商務課程有關的倡議，希望得到會員支持。她強調，中小企業較沒有能力使用ICT（資通訊）電子商務，台灣提出倡議希望幫助區域內中小企業在線上學習，這是台灣對APEC做出貢獻，但仍需經過其他會員體討論。