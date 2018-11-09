大選綁10公投 總花費47億

2018-11-09

規模空前 選舉人數1910萬、公投人數1976萬

〔記者李欣芳／台北報導〕選舉進入倒數，中選會昨在行政院院會報告十一月廿四日九合一選舉合併十案公投，九合一選舉的選舉人人數一九一○萬六四一七人，公投人數一九七六萬九八二人，分別花費卅一．九億元與十五億元，共計四十六．九億元。無論投票人數、選務花費與選舉規模都是空前。

中選會主委陳英鈐表示，為避免選務人員過勞，產生計票疏誤，因此改良開票程序，將先開九合一選舉票，估計開票時間與二○一四年九合一選舉相當，可於當天深夜十二時前公布結果。公投部分，經過實際模擬，預估當天深夜十二時前可全部完成開票，加上電腦登錄等作業時間，預估廿五日凌晨二時前可宣布十個公投案的投票結果。

陳英鈐表示，年滿二十歲可投票的九合一選舉，選舉人約一九一○萬人，年滿十八歲具公投投票權的人數約一九七六萬人，九合一選舉編列經費約卅二億元、十案公投案動用行政院第二預備金約十五億元，合計選舉經費約四十七億元，這次選舉規模確實是空前。

工作人員加警衛約廿九萬人

根據中選會報告，地方公職人員選舉投開票所工作人員共十九萬四三○七人，新增辦理公民投票工作人員八萬五二九○人，合計二十七萬九五九七人，加上警察機關調派的警衛人員一萬六三○七人，合計廿九萬五九○四人。

中選會選務處長謝美玲指出，由於每開一案公投票將發給工作人員一○○到一二○元的工作費，投開票人員所需經費增加五億元。

陳英鈐也提出未來的修法方向，包括公投綁選舉的準備時間不足，是否由現行的一個月延長為四到六個月，準備期間才比較充分。

陳英鈐另表示，有民眾反映，公投案太多、主文太長，研議是否讓公投案加上標題，讓選民可以快速辨識。而目前公投法與選罷法對設籍與宣傳的規定不一，也增加執法人員的困擾。