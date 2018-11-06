少子化衝擊募兵？國防部︰滾動式調整兵力

2018-11-06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「募兵制」，但隨著我國人口結構改變，將為招募工作帶來挑戰。民進黨立委羅致政昨在立法院外交及國防委員會質詢指出，台灣大專院校供需失衡，加上台灣青壯年人口將減少，國軍有無因應作為？國防部長嚴德發答詢表示，目前招募工作順利，但面對未來環境變化，將滾動式調整兵力，不一味追求數字。

羅致政公布一份統計數據顯示，二○三○年十五歲至六十四歲的青壯年人口數，估將較今年減少一百九十六萬人，且台灣大專院校總數，已自二○○四年的廿一所，成長至今年的一百五十七所，但入學人口卻自二○○五年的四十一萬人降至今年的廿八萬人，羅擔憂，如大專院校供需出現失衡，對於軍校也可能造成影響，國防部有無相關因應策略？

嚴德發表示，目前國軍招募、志願役人數成長都很順利，以國軍編制廿一．五萬人計算，其中軍事需求編制人數約十八．八萬人，而軍方期盼志願役官兵數，可在二○二○年達到編現比九成，也就是十六．九萬人，需求最高的士官人數約七萬餘人，官、士、兵比重約為一比二比一。目前國軍兵力總員額已達十五．三萬人，盼明年能提升至十五．八萬人。

羅致政追問，國軍員額與官士兵比重，是現實結果還是依據國防戰略推估？嚴德發表示，這是國軍依據戰略構想、作戰指導與三軍需求，由上而下決定的員額。嚴強調，面對未來環境變化，國軍兵力將作滾動式調整，並尋求質、量平衡；另也將武器裝備改良、火力是否取代兵力等納入考量，不一味追求數字。