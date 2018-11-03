李進勇陣營批張家 幕後掌控五公司

2018-11-03

促張說清楚自家事業版圖

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人李進勇陣營昨天火力全開，質疑國民黨雲林縣候選人張麗善家族事業龐大，嘴講雲林又窮又髒，但張家的事業，在台北上場，跨足中國，開枝散葉，瘦了雲林，肥了誰？要求張麗善說清楚自家的事業版圖；張麗善競選總部發言人周柏吟反批民進黨用抹黑方式打選戰，並指總統蔡英文家族事業這麼大都可以當總統，民進黨要不要先檢討黨主席兼總統？

張陣營︰合法投資有何不可

李進勇競選總部發言人張凱傑指出，張麗善家族事業錯綜複雜，內湖的「國際財星」大樓四樓，登記「國味堂生技 」、「茂順投資」、「元炬科研」、「金來國際開發」、「點睛石多媒體」五家公司，資本額達十三億四千三百萬元，並將工廠設於中國，董監事雖然都沒有掛名張家人，但凡走過必留下痕跡，經由網路歷史資料，仍可一窺張家在這些公司的幕後脈絡，轉投資相關企業至少十六家，資本總額合計數十億，這些公司的董監事、董事長，都是張麗善的秘書、特助及重要關係人。

張凱傑進一步表示，張麗善稱雲林年輕人沒機會，但攤開這些公司的董監事名單，卻盡是張家體系下的年輕人，年紀輕輕鉅額投資款從何而來？張麗善應交代清楚，是不是要當張家的關係人才有發達機會？過去張家人公開擔任董監事及董事長，現在改由兒女、秘書「上場」，是不是為了選舉掩人耳目？

張麗善競選總部發言人周柏吟則表示，合法投資有何不可？李進勇陣營列舉的公司，有任何非法之處嗎？李陣營此舉無疑是煽動社會仇商、反商的情緒，且蔡總統家族事業這麼大，民進黨要不要先檢討黨主席兼總統？

周柏吟指出，一個執政四年的縣長，沒有任何建樹，對雲林未來沒規劃，只好奧步頻出，不斷抹黑醜化對手，他嚴厲譴責這樣的歪風，希望民進黨不要再繼續沉淪。