張麗善辭立委 全心搶攻雲縣長

2018-11-03

李進勇︰現在辭已太慢

〔記者施曉光、黃淑莉、葉冠妤／綜合報導〕參選雲林縣長的國民黨不分區立委張麗善，昨宣布辭去立委職務，全心投入縣長選戰，藉此宣示參選決心。民進黨雲林縣長候選人李進勇則指出，張麗善當農業大縣的立委不合格，有虧職守，現在辭太慢，辭了也無妨。

張麗善在聲明中指出，這次雲縣選舉，對國民黨，甚至對全國而言，都是台灣民主發展一個極其重要的里程碑，自己長期以來勇於任事，想把份內的事情做好，這個態度從未改變，中選會正式競選活動將於十四日展開，由於選戰已經開始，她無法分身於立法院的議事，為讓立法院能積極發揮議事功能，因此幾經思考後，決定自即日起辭去立委職務，積極專心的投入縣長選戰。

李進勇受訪對此指出，張麗善擔任農業大縣立委，在中央未盡爭取農民權益之責，應為地方農民爭取權益卻悶不吭聲，有關取消水井規費法令修改時，她在中央沒說半句話，作為一個農業縣的立委，她不合格，當立委有虧職守，現在辭立委已太慢，辭了也無妨。

林奕華遞補不分區立委

在張麗善解除不分區職務後，依照國民黨當年所提的不分區立委名單，依序將由現任新北市教育局長林奕華遞補。林奕華昨表示，會依規定遞補立委，已向新北市長朱立倫報告此事。

至於其他參選直轄市長或縣市長的國民黨立委，大多無意跟進請辭，或稱還要再思考。

國民黨台中市長候選人盧秀燕被媒體詢問時，一開始說，「我本來有思考這個問題」，但隨即以對手林佳龍打壓公務員、濫用行政資源為由，拒絕表態，強調自己還要再思考。

分別參選桃園市長、彰化縣長、金門縣長的國民黨區域立委陳學聖、王惠美與楊鎮浯，受訪時都表達無意跟進；至於另一位參選花蓮縣長的國民黨不分區立委徐榛蔚，則是動向未明。