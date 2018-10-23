中國「亂」選舉 鎖定雙北、中高4都

2018-10-23

民進黨人士：4點測試若成功 2020大選恐如法炮製

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國介入台灣年底選舉的問題日趨嚴重，調查局長呂文忠更揭露，自選舉活動進行至今，中國介入我選舉情事的情資已達卅三件。民進黨內人士昨指出，中國介入台灣選舉並不是新聞，「對老共來說，這次就是四點測試」，中國勢力有計畫介入台北、新北、台中、高雄這四個直轄市長選舉，若這次有效果，未來中國恐怕會如法炮製，繼續操作影響二○二○總統大選。

蔡英文總統及行政院長賴清德多次示警中國介入影響台灣年底選舉的問題。台灣八月與薩爾瓦多斷交後，蔡總統即提醒說，接下來到選舉前，中國對台灣打壓手段不會停止，企圖影響台灣政局和選舉結果；總統在雙十談話時指出，如果有外來勢力釋放假消息，企圖影響年底選舉，政府基於維護國家安全，一定嚴辦到底。賴揆本月也於立院答詢時表示，中國透過各種管道對台灣滲透，目的不只影響年底選舉，甚至影響二○二○年總統大選，以及併吞台灣。

黨內人士指出，中國介入台灣選舉並不是新聞，不過，中共過去是透過比較大的代理人，例如政黨、台商會、媒體等，現在則「化整為零」，開始運用網民影響網路聲量，而過去「整」的部分也持續在做。

「館長」與韓直播飆破七百萬

「若非假帳號 有可能是中國網民」

黨內人士表示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前與網紅「館長」網路直播交流，網路熱度飆破七百萬，出現這樣誇張的數字，若非假帳號機器人，有可能就是中國網民帳號。

「中共過去打恐嚇牌沒有效果，現在就從內部分化開始」。黨內人士指出，中國介入美國選舉比較公開，但台灣比較敏感，中國對台灣選舉的介入也比較細緻和迂迴，「對老共來說，這次選舉就是四點測試」，包括台北、新北、台中、高雄等四都，若四點測試的縣市聲量做起來了，也有可能再影響其他縣市選舉。

民進黨立委表示，中國會招待特定候選人，帶樁腳或里長到中國遊玩，這些人之後覺得有所虧欠，也會支持這些較親中候選人的講法和政見，對地方選情造成影響。

民進黨高雄市長候選人陳其邁日前也指出，這次選舉中，五毛黨充斥假新聞，攻擊他個人或民進黨，經查帳號都在國外，讓人查到手軟，相當無奈。