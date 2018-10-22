《焦點評論》選情辛苦

2018-10-22

記者鄒景雯／特稿

民進黨今年的選情實在辛苦，對於一個中央執政才滿兩年的政黨來說，這現象值得警惕。台灣如果是一個正常的國家，期中考所顯示的民意流向，可以冷眼看待，毋庸大驚小怪；但偏偏台灣還不是，隔壁的大敵攪和其中，意圖扭轉抗中力道，打擊民進黨不遺餘力。在這種複雜的情況下，下個月的地方選舉就不能只以各縣市候選人的個別競爭，來微觀看待。

民進黨何以會戰來吃力？如果扣除候選人條件、在地政情、中國勢力介入等因素，要歸因於整體「大環境」不佳的話，中央執政最大的不當究竟是什麼？從南到北稍加抽樣調查，會發現一例一休（七休一）、軍公教年改，是引起「民怨」最名列前茅的兩項政策。

前者事涉勞基法二度修法，仍然未能大幅紓解施政壓力，原因出在彈性不足、現實不可行，依舊不時扞格，以及對小型商家的經營、甚至生存造成了衝擊，愈往南愈烈，因而怨聲載道。回顧決策過程，蔡英文總統當然要負總責，但是國會中若干民進黨立委的鮮明樹幟、僵硬立法，是在野黨、少數勞團能夠放大牽制力道的關鍵，絕對難辭其咎。

勞基法檢討也凸顯出了世代工作觀念的落差，執政黨當時基於爭取年輕選票的顧慮，決定「平衡」中壯代的需要，未能大開大闔針對多元產業特性更細緻的掌握，今天從各地選舉民調的交叉分析看來，年輕選票不但並未因此領情，而且持續展示青年族群一向的游離特性，不論在台北、高雄皆然，這是否是民進黨在政黨定位上的「失算」，現在不是爭辯的時刻。

其次是年金改革問題，更是令人扼腕。前任政府不敢做、所留下的爛攤子，蔡英文政府決定要一肩處理，肯定要得罪一票的人，這項決策的方向與擔當，都是在為國家財政與年輕人的未來解決問題，但是由於手法生嫩、時程延宕，未能畢其功於一年之內，今年七月開始適用，當事人的「情緒」來不及消化，實在可以想見。但是，理性的選民又豈能同意不做不錯、尸位擺爛的「為政之道」？

投票倒數已經開始，在有限的時間中，朝野最終的版圖之爭，能不能得出一個讓北京無法誤會、對台灣內部又有民主啟示的智慧結果？恐怕取決於執政黨是否謙卑自省，體察前述的怨懟所在，而能採取有效的對策來積極化解。從台灣的大局觀而言，非得努力這麼做不可。