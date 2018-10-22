柯行動總部違法 姚批想當北市皇帝 柯稱法令該修

2018-10-22

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日風波不斷，包括行動競選車輛開進公園造勢遭罰、指台女不化妝嚇人等，民進黨台北市長候選人姚文智昨痛批，柯不只是失言，是完全失格；至於公園造勢遭罰，姚文智砲轟柯文哲蠻幹，視法律如無物，嘲諷「柯市長像要在台北市當皇帝」。

台北市長柯文哲前日在北投七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，柯竟現場帶領民眾高呼競選口號，公園處認定為競選活動，開罰一．八萬元，同時沒入三萬元保證金。對此，曾稱會遵守規定的柯文哲昨受訪改口，指市政府太公正執法了，這也表示目前法令不切實際，應該大修法。

外界質疑，柯曾說會遵守規定，如今挨罰就說要修法？柯回說「不是啦！」這幾年發現很多法令該修，不能「有關係就沒關係、沒關係就有關係」，演變成複雜的政商關係，早就在市政會議要求相關局處處理了。

對此，姚文智痛批柯視法律如無物，拆別人東西時就說法律不是參考用的，自己卻一犯再犯，「我第一次看到作為一個市長可以這樣蠻幹」，競選車輛進到公園裡面已經開罰，一罰再罰，柯卻把罰金當租金，照樣喊凍蒜、歡樂進行，這是什麼樣的市長啊！如此的威權性格，與柯自己崇拜的毛澤東或雍正，作法都一樣，他語帶嘲諷地說，「柯市長，你好像要在台北市當皇帝。」

此外，柯前天聊到「美學」時，扯到「台灣女生不化妝直接上街嚇人」。海基會副董事長姚人多在臉書批評，同樣一句話，別人講就會被修理得不成人形，只有柯講沒關係，這恐會成為民主體制的破口。

「台女嚇人」說 姚、丁猛轟

柯文哲昨解釋，因為他長得比較白目、老實，有些人講這種話，大家就會說他大概就是那個樣子，有人講就不像嘛！

姚文智痛批，柯不只失言，是完全失格，歧視女性。柯也不需要道歉，大家認清楚就好，酸味十足。國民黨市長候選人丁守中也狠評柯「太虛假了，物化女性」，他認為台灣女孩子質樸自然就是美。