賴揆促中國反躬自省 勿執迷不悟

2018-10-17

國台辦批蔡總統「四個不會」 將台灣推向危險

〔記者涂鉅旻、施曉光／台北報導〕蔡英文總統在國慶演說時，對兩岸關係提出「四個不會」，中國國台辦則嗆此舉「將台灣推向更危險境地」。行政院長賴清德昨在立院答詢時表示，總統演說不卑不亢，盼中國接收得到善意，「他們應該反躬自省，不能執迷不悟，延續對台種種打壓」。

賴揆答覆國民黨立委孔文吉質詢時表示，蔡總統的演說不卑不亢，以求穩、應變、進步為原則，並具體闡述不貿然升高對抗、屈從退讓等，也不違背民意，堅持主權與民主自由生活方式，希望中國能接收得到蔡英文的善意，仍然沒有改變。賴揆說，「他們（中國）應該反躬自省，不能執迷不悟，延續對台種種打壓」，解鈴還需繫鈴人，如中國體認我國總統的善意與主流民意，僵局自然可解。

孔文吉也問，兩岸策略是否採「拉美抗中」？賴揆強調，外界認為台灣似乎在拉美抗中，其實不然，而是維護自己的國家利益；但對於美國支持，我國表示感謝，否則在中國一連串併吞我國的企圖與威脅下難以自保。

陳明通︰ 領居住證須申報 吳也同意

時代力量立委徐永明也詢問政府對於中國推「居住證」的立場。賴揆說，國人在中國經商、讀書，基於生活方便，政府會寬容對待，但如必須在中國居住半年以上，顯然我國在管理上，也須嚴肅面對此問題，相關修法預計在本會期送到立院審議。

陸委會主委陳明通答覆孔文吉詢問時說，陸委會經過數次民調，獲得人民高度支持，「包括貴黨的吳（敦義）主席，他都同意、贊同領居住證者應該回來申報」。

國民黨駁陳 聽一半就自行延伸

國民黨發言人洪孟楷反駁說，吳敦義明確表達國內可針對在中國大陸領有居住證的台商做登記，但不能隨便剝奪台商人權，陳是「只聽前半段，就自行延伸後半段」，這種不負責任的回答，完全惡意。

陸委會澄清，陳明通是引述媒體報導，說明吳同意領居住證者回來登記這件事。至於限縮被選舉權，是根據陸委會內部民調七成五以上的民眾贊成，無關吳也同意領居住證者回來登記的說法，請國民黨勿蓄意扭曲。