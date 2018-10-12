中影營運經費 每2個月向黨產會報審

2018-10-12

雙方協商達共識 投資計畫也要求提報審查

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會九日認定中影公司為國民黨附隨組織，黨產會副主委施錦芳昨邀中影公司總經理林坤煌協商後達成共識，未來中影所需的營運經費採兩個月核報一次，由黨產會召開委員會審議。施錦芳會後表示，中影提到有一些投資計畫已在洽談，銀行融資盼能如期撥付，中影有哪些具體的投資計畫，將請對方盡速提報。

符合公益計畫可望核准

據悉，黨產會未來將仔細審查中影的投資計畫，若符合公益性，例如與台北藝術大學等建教合作案，黨產會可望核准。中影已與台中市政府簽約的「中台灣影視基地」OT（經營移轉）案，中影昨向黨產會提及此案約需二億元的營運周轉金，本月底點交後中影還需要裝修，黨產會將進一步了解整個OT案。

對於被認定為附隨組織，中影已表明將採取行政救濟提出上訴。中影總經理林坤煌表示，不管是中影還是轄下戲院的營運，費用未來都必須呈報給黨產會審議，「我們當然不喜歡這樣，但他們還是要這樣」，中影會尊重政策。

施錦芳表示，尊重中影後續提出行政救濟的權利，黨產會也會在符合黨產條例、社會公義的前提下給予營運協助，除了要求中影十六日前提報本月所需的營運經費外，也一併要求提報十一、十二月所需支出的預算規模，由黨產會審議。

施錦芳強調，與中影首次的見面能有這樣的溝通結果給予肯定，也能讓黨產會委員更加了解現階段中影的營運內容、規模，因為多溝通有助於加速審議，不至於影響中影的運作。

施錦芳表示，包括中影與台中市政府的OT案、中影梅花數位影院的整修，還有與學校的建教合作案，相關計畫不可能現在才開始，一定討論了很長一段時間，已要求中影公司盡早提報相關計畫內容由黨產會審議。

黨產會未來將進一步召開中影資產是否命其移轉為國有的聽證會。施錦芳說，會認定中影為附隨組織，主要原因是資產來自日產，黨產會已做過調查，不過，因資產經變形轉換，經營者也改變，中影被推定不當取得的財產，黨產會將進一步認定用資產還是股權返還，後續要進一步財務調查，委員會才能夠作討論。