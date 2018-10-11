吳敦義批蔡 李登輝以來最差總統

2018-10-11

國民黨自辦國慶大會

〔記者施曉光／台北報導〕由國民黨與多個深藍團體昨在台北國父紀念館共同舉辦「愛國旗愛國家」國慶大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義及新黨主席郁慕明與會，吳敦義與馬英九均對蔡英文總統的國慶演說內容提出批判。

蔡英文提及執政以來「百廢待舉」，吳敦義受訪時反駁，「什麼叫做百廢待舉？」過去國民黨八年執政期間，國家經濟成長率在二○一○年創下十．六％，二○一三年又成長三．七七％，為亞洲四小龍之首，「怎麼算差？」反觀蔡英文這兩年多來執政，是自前總統李登輝以來的四位總統當中，「最差的一個」，況且馬政府八年時期的兩岸和平穩定發展，蔡有做到嗎？

至於蔡英文說改革不能走回頭，吳敦義說，那是蔡英文自認的改革，有的是錯的，像設置獨裁的不當黨產處理委員會，促轉會發生東廠爭議，好像讓大家回到明朝的魏忠賢時代，「真是丟臉的改革，蔡英文女士還好意思講她推動改革！」

馬英九表示，他聽完蔡總統的致詞內容，十分感慨，蔡政府自滿台灣經濟狀況良好，根本就「不值得慶幸」。馬說，現在兩岸關係「冷和平」或「冷對抗」，海基會、陸委會發到對岸的公文都「已讀不回」，許多農、漁民及觀光業者都向他訴苦，「希望你們國民黨趕快回來」。

馬說，蔡政府現在愈來愈威權化，台灣是「不自由的民主」，政府濫權傷害民主與自由，民進黨全面執政、全面蠻橫，大家一定要努力改變台灣。

過去不滿國民黨兩岸路線的新黨主席郁慕明，昨與吳敦義上演一齣「溫親和解大戲」。郁慕明說「兩黨一家人」，本是同根生，呼籲大家幫國民黨二○二○奪回政權。