喜樂島正名活動 民進黨禁黨公職參加

2018-09-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕獨派團體「喜樂島聯盟」十月廿日將於凱道前舉辦「全民公投反併吞」活動，要求民進黨修正「公投法」，訴求「獨立公投，正名入聯」。不過，民進黨中常會昨決議民進黨各級黨公職及候選人，不應參加及參與動員此次喜樂島活動；民進黨將另組小組，與喜樂島共商相關議題。喜樂島聯盟則回應，尊重民進黨決議。

喜樂島︰尊重民進黨決議

議決提案由民進黨選對會提出，民進黨發言人吳思瑤轉述說，選對會共同召集人林錫耀在會中表示，有此提案，是因有地方黨公職反映，希望中央有明確立場。

選對會提案指出，喜樂島聯盟號召舉行「全民公投反併吞」，邀民進黨公職參與。但九合一大選，重點在爭取選民對民進黨地方施政政績認同及對中央改革成果支持。任何可能模糊選戰焦點與執政理念、績效的群眾運動，都會讓反改革者有機可乘，對選情造成不利影響。此次喜樂島的活動，確實有舉辦時間不適宜、活動地點不恰當的疑慮。

中常委、總統府秘書長陳菊也提醒，選前不要讓主軸失焦，無論如何要與喜樂島表達溝通誠意，並提醒儘速成立小組進行溝通。

由台獨聯盟美國本部主席、民視董事長郭倍宏發起的「喜樂島聯盟」宣布十月廿日號召十萬台灣人民齊聚總統府前，除抗議中國霸凌外，也訴求「獨立公投，正名入聯」，要求修改公投法，讓台灣人民有權公投決定國家前途。

對於民進黨中常會的決議，喜樂島聯盟表示尊重，但十月廿日活動還是會繼續執行，希望民眾十月廿日站出來。