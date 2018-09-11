中國搞居住證 學者：攸關國安與國家地位

2018-09-11

〔記者呂伊萱、楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕中國自九月起開放台灣人申請居住證，學者專家認為，居住證不能排除是中共「強制性和平統一」的前置作業之一，是攸關國安與國家地位的重大問題，須嚴肅以對。

針對居住證議題，陸委會昨委託政大舉辦座談會，邀請專家學者分析。台灣守護民主平台理事宋承恩說，不論從功能或外觀上，居住證實質上「就是中國身分證」，或至少是「類身分證」。

宋承恩認為，中國單方面主動發給台灣人民身分證明，背後假設即是「台灣是中國的一部分」，將台灣「比照港澳」的便民及管制措施。但「中國並未控制台灣」，因此這是攸關台灣國家地位和國家安全的重大問題。

政大國際學院副院長黃奎博說，居住證可說是中共當局所高喊的「兩岸融合」、「實質統一」再到「形式統一」的發展，甚至不能排除是「強制性和平統一」的前置作業之一。黃認為，居住證對台灣赴中國求學工作的人而言，確實有便利性，我方政府不可能要求這些民眾與當地繼續保持隔閡，而是要讓台灣持續成為政治穩定、經濟繁榮的寶島，讓大家自由選擇將台灣當作定居地。

對於有立委要求比照設籍中國或領用中國護照，使申辦居住證者喪失台灣人民身分，在場學者均不同意。黃奎博說，如果最後居住證演變成和中華人民共和國戶籍有直接聯繫時，他贊成有較嚴格的動作，但目前和戶籍沒有關係，將國安帽子扣到申辦台人身上太沉重。

立法院時代力量黨團總召徐永明昨受訪時則表示，時力主張，申請中國居住證回台者必須強制登記，未申報也要有罰則，他也呼籲陸委會盡速提出因應政策反制中共。

徐永明認為，對持中國居住證者有一定限縮，不一定對台商不利，「說不定還會是台商的籌碼」。例如對參政權的限縮，中國對台商政治動員力道恐變小，但陸委會放這麼軟，中國就會予取予求，若能強硬點，說不定可為台商做些解套。