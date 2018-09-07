國際會議及交流預算 外交部明年增列1.1億

2018-09-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部為加強我國際學術、文化與經貿等各項外交，並結合民間力量推動公眾外交，下年度外交預算在「國際會議及交流」項下，增列一．一億元，盼進一步發揮國力。

由於外交部等政府機關向來是駭客攻擊的主要標的，外交部長吳釗燮二月上任後，將提升資安列為優先工作目標，以提升資安防護。明年度的預算中，外交部也新編四一○萬元，將用以強化資安國際交流等工作。

一○八年度外交部主管預算共編列二六○．六億元，比今年度預算減少○．七億元，如扣除邦交國政策性貸款利息差額補貼五億元，則較今年度預算增加四．三億元。

根據總預算說明文件，增列部分主要在於國際合作援外經費二．八億元及國際會議交流活動經費一．一億元。

國際合作援外經費主要內容為我對外雙邊合作計畫，包括技術團、服務團與專案計畫等。為應對國際間重大災變的救助經費，也編列在此項下。

為強化我對外實質關係，外交部今年在國際會議交流項目部分增列一．一億元，共列約十七．六億元。另協助非政府組織交流、參與國際間重要公約活動與國際新聞傳播等，也在此編列預算。

根據公開預算書，我參與亞太經合會（APEC）活動經費增加約一九二○萬元。協助國際交流經費增加一億二三七八萬元，其他還包括協助國際重要非政府組織舉辦國際活動、與各國國會交流、辦理戰略安全對話等內容，增加五八七○萬元。邀請外賓來訪也增加八三五萬元。扣除出國旅費，即約一．一億元的成長。