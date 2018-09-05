遏阻中國網軍 資安預算明年破15億

2018-09-05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央政府機關網路遭到中國及境外駭客攻擊層出不窮，為加強資通安全及資安防護，在一○八年度中央政府總預算中，最常被鎖定攻擊的相關部會，合計至少編列十五億元經費，要強化資安及遏阻中國網軍等攻擊。

據了解，去年被駭較嚴重的中央部會機關，包含總統府、內政部、外交部、國安局等單位，尤其國安局去年被駭次數高達廿三萬多次。國安局正推動「光纖訊號傳輸系統設備案」強化網路安全，預計二○二五年前完成建置，明年度資訊軟硬體設備費則為六二一六萬餘元。

強化基層資安聯防 預算高達9.1億元

根據最新預算說明，內政部等機關明年度辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」預算高達九‧一億元；經濟部辦理「資安旗艦計畫」三‧七億元、國家通訊傳播委員會（NCC）辦理「數位匯流防禦機制暨資安實驗室建置與服務計畫」一‧三億元。

另為遏止中國企圖擾亂台灣民主選舉，或竊取我國選舉人口資料，中選會明年度也編列一五○萬元，要辦理資安監控、網站安全弱點檢測、系統滲透測試及資安健檢等業務。

官員指出，中國處心積慮要竊取全國兩千三百萬人戶役政個資，常派駭客攻擊我政府機關網站，又藉「居住證」政策要掌握台灣人生物特徵指紋，「我國資安防護只能增不能減」。

內政部戶政司表示，前瞻基礎建設第一期特別預算已編列八‧四億元，補助全國戶役地政基層機關汰換老舊、高資安風險的設備，目前執行成效良好，明年度將進一步深化資安控管、基層資安防護能力。

行政院明年度編列國土及資通安全業務經費八○一萬元，其中四七○萬元用來推動反恐、國境安全國際交流合作；三三一萬元用在加強資安政策、派人參加台美安全對話會議、關鍵資訊基礎建設防護議題會議、國際資安及黑帽駭客會議。

為因應駭客攻擊，總統府明年也編列近千萬元經費，規劃設立「府區監控中心」。總統府另編列一筆六十萬元「元首資安相關議題委託研究」經費，針對資訊與通信科技發展所衍生維安及應用議題，要引進最新研究適時導入，強化總統府資安。

每年遭受網路惡意攻擊次數達兩萬餘次的外交部，明年度編列一六一萬元執行「新型保密通訊裝備」維護，外館電務密碼實際督考、密件運補收繳、保密電話增設；另編列一九一萬元，執行資安健檢，將可有效改善駐外館資安防護。